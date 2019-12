Sasin: Inwestycja w Ostrołęce będzie kontynuowana

Budowa Elektrowni Ostrołęka C będzie kontynuowana, obecnie trwają poszukiwania sposobu pełnego finansowania tej inwestycji, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Szukamy sposobu pełnego finansowania tej inwestycji - ona będzie kontynuowana” - powiedział Sasin w wywiadzie dla Rzeczpospolita TV.

Kilka dni temu mieliśmy nowy fakt - mianowicie Orlen zgłosił chęć wykupu Energi, a tym samym stałby się również podmiotem, który będzie kontynuował tę budowę. Ja absolutnie nie chcę przesądzać, że do tego wykupu dojdzie, ponieważ jesteśmy dopiero na wstępie analiz ze Skarbu Państwa -taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa dodał minister.

W ub. tygodniu PKN Orlen ogłosił wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił później, że strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa. Zapytany o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja z budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), Obajtek powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny.

W maju br. Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł.

(ISBnews), DS