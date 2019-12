Koniec wsparcia dla Windows7

Po 10 latach okres wsparcia dla systemu Windows 7 dobiega końca. 14-go stycznia 2020 Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną oraz wypuszczać aktualizacje oprogramowania, zabezpieczeń i poprawek.

Windows 7 zadebiutował 22 października 2009 roku. Był następcą systemu Windows Vista. Do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych na komputerach stacjonarnych – jest zainstalowany na 33,3 proc. PC-tów na całym świecie.

W ostatnich miesiącach Microsoft rozpoczął akcję informacyjną, w której zachęca użytkowników Windows 7 do upgrade’u systemu. Nowy Windows 10 jest jeszcze szybszy od poprzednika i oferuje dużo więcej funkcji. Producent podaje, że komputery z systemem Windows 10 uruchamiają się nawet o 28 proc. szybciej niż te z Windows 7, a do tego wyposażone są we wbudowane zabezpieczenia i aplikacje. Windows 10 pozwala na sterowanie głosem, obsługuje ekrany dotykowe oraz pióra cyfrowe.

ak, PAP