Tauron z ofertą bezpłatnych kredytów na fotowoltaikę

Grupa energetyczna Tauron zaoferowała odbiorcom zainteresowanym uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej bezpłatny kredyt na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia.

W tym roku Tauron przyłączył już kilkakrotnie więcej mikroinstalacji zasilanych z odnawialnych źródeł niż rok wcześniej.

„Tauron oferuje na zakup instalacji fotowoltaicznych bezpłatny kredyt ratalny RRSO 0 procent. Klient nie płaci ani odsetek, ani prowizji, bo koszty te bierze na siebie spółka. Warto zaznaczyć, że każdy kto skorzysta z oferty, otrzyma dodatkowo zwrot za prąd w wysokości 2 proc. kosztów instalacji - podał Tauron w czwartkowym komunikacie.

Rozwój energetyki odnawialnej to jedno z założeń ogłoszonego wiosną tego roku przez grupę Tauron „zielonego zwrotu”, w ramach którego grupa zamierza znacząco zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszając jednocześnie udział konwencjonalnych źródeł węglowych.

Zielony zwrot Taurona to nie tylko duże inwestycje w zero- i niskoemisyjną energetykę, ale także konkretna oferta kierowana do klientów grupy. Każdy może być samodzielnym producentem zielonej energii na potrzeby swojego gospodarstwa. Kto wybierze instalację fotowoltaiczną z oferty Taurona, może skorzystać z bezpłatnego kredytu” - powiedział prezes grupy Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie prasowym.

W ofercie dla domów jednorodzinnych Tauron ma dwa zestawy fotowoltaiczne - jeden dla mniej skomplikowanej konstrukcji lub większej powierzchni dachu, drugi dla mniejszych powierzchni dachowych lub takich, gdzie występują zacienienia.

Przedstawiciele grupy Tauron wyliczyli, że w Polsce jest średnio ok. tysiąc godzin słonecznych rocznie, co wystarcza do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych i zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego - przekonują energetycy - warto zostać samodzielnym producentem zielonej energii i rozważyć zakup instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja złożona z 15 paneli wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych domu jednorodzinnego, czyli wytworzenia 4,5 megawatogodziny energii elektrycznej. Taka ilość prądu pozwala zarówno na codzienne korzystanie z urządzeń AGD, jak i ogrzewanie domu jesienią i wiosną.

Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, z której w każdym momencie można pobrać potrzebną ilość prądu lub oddać jego nadwyżkę - przepływy prądu reguluje dwukierunkowy licznik energii. Nadmiar energii wprowadzonej do sieci można odbierać przez kolejny rok.

Moduły instalacji fotowoltaicznej są zbudowane z cienkich płytek krzemowych, zalaminowanych i zamkniętych w aluminiowej ramie. Wytrzymają burze, gradobicia i temperatury do minus 30 stopni Celsjusza. Szacuje się, że instalacja fotowoltaiczna może pracować nawet 25 lat.

Jak podała w listopadzie grupa Tauron, w ciągu trzech kwartałów br. spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej 14,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 158 megawatów. To trzy razy więcej niż w porównywalnym okresie ub. roku.

W sumie przyłączono już do sieci ponad 30 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych, o łącznej mocy 265 megawatów. Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW.

W ostatnich trzech latach liczba takich instalacji skokowo rośnie - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 MW) do ponad 8 tys. przed rokiem (o łącznej mocy 75 MW) oraz 8,7 tys. w pierwszym półroczu tego roku. W odniesieniu do trzech kwartałów 2018 r. (łączna moc 46 MW) obecny wzrost jest trzykrotny.

Spośród wszystkich przyłączonych w tym roku mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Ponadto do sieci przyłączono trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne - będące mikroinstalacjami.

Spółka przyłączyła także 59 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których trzy nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

SzSz(PAP)