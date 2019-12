Ciepło, coraz cieplej wokół akcyzy na papierosy

Debata na temat podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe nabiera temperatury bliskiej spalaniu. Choć teraz należałoby raczej napisać – podgrzewaniu, jako że nowym argumentem podnoszonym przez część branży tytoniowej jest zwrócenie uwagi na poziom opodatkowania nowatorskich wyrobów tytoniowych

Sejm opowiedział się już za przyjęciem rządowego projektu ustawy zmian w akcyzie, który zakłada 10 proc. wzrost podatku na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Za nowelizacją ustawy zagłosowało 243 posłów, przeciw było 201, a 7 wstrzymało się od głosu. Według szacunków Ministerstwa Finansów, podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe może wpłynąć na cenę papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł – na paczce. Paczka tytoniu do palenia (50 g) może zdrożeć o 1,69 zł. Cena cygar o ok. 0,40 zł za sztukę, a kilogram suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy wyłączono na razie akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy dopiero od 1 lipca 2020 roku. Wcześniej sejmowa komisja finansów publicznych zaakceptowała poprawkę wpisującą do projektu stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych - 0,55 zł za każdy mililitr płynu.

Czytaj też: E-papierosy też z wyższą akcyzą?

To oczywiste, że nowe stawki podatku akcyzowego doprowadzą do znacznego podniesienia cen szczególnie na papierosy, a także tytoń do palenia. Senacka komisja budżetu państwa zaproponowała w swojej poprawce, aby wrócić do pierwotnie zapowiadanego przez rząd przed wyborami zamiaru zwiększenia akcyzy tylko o 3 proc. Senat będzie rozpatrywał tę poprawkę na zaplanowanym na 17 i 18 grudnia posiedzeniu. Wszystko wskazuje jednak, że po „powrocie” do Sejmu, ta zmiana przepadnie. Architekci budżetu szukają bowiem sposobów na zwiększenie dochodów, a jak zapowiadał w Sejmie wiceminister finansów - zmiana akcyzy na alkohol i papierosy przyczyni się do wzrostu dochodów budżetu o 1,7 mld zł w przyszłym roku.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to najwyższa podwyżka akcyzy w historii. Tak dużych podwyżek nie było nawet w okresie 2010-2014 kiedy wysokimi podwyżkami akcyzy na papierosy, ówczesny rząd dorowadził do zapaści legalnego rynku, szara strefa opanowała 20% konsumpcji a wpływy do budżetu spadały. Błędna polityka akcyzowa z okresu 2010-2014, spowodowała gigantyczny problem z szarą strefą, co kosztowało budżet państwa w sumie 25 miliardów złotych (w okresie 2010-2015 – bo skutki tej polityki były odczuwane jeszcze przez cały rok 2015).

Czytaj też: Akcyzowy absurd i wielki powrót szarej strefy

Zdania są podzielone co do wysokości zysków budżetowych – zarówno w argumentacji branży, jak i ekspertów gospodarczych. Wszyscy zwracają uwagę na możliwe odbudowanie szarej strefy, z którą w ostatnich latach, dzięki współpracy producentów i służb celnych i podatkowych, udało się skutecznie zawalczyć. Podwyżka akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe nie da wyższych wpływów podatkowych ani nie będzie skutecznym narzędziem walki z nałogami - komentuje planowane podwyżki akcyzy członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Kropiwnicki. Ekonomista przywołał skutki poprzednich podwyżek i obniżek akcyzy w Polsce. Wskazał, że podwyżki akcyzy na alkohol np. w latach 1999-2001 spowodowały spadek wpływów budżetowych. „Także zwiększenie akcyzy na wyroby tytoniowe spowodowało spadek wpływów do budżetu państwa. Wyjaśnienie okazało się dość łatwe: Polacy bynajmniej nie zrezygnowali z używek. Wzrósł natomiast obrót w tzw. szarej sferze. Wzrósł przemyt papierosów i wódki oraz produkcja bimbru” - napisał członek RPP.

Czytaj też: Kropiwnicki: podwyżka akcyzy nie da wyższych wpływów podatkowych

Branża tytoniowa podkreśla zaś brak dostatecznie wnikliwych konsultacji przed ogłoszeniem planów tak drastycznej podwyżki, a także fakt, że dotychczasowe „moratorium akcyzowe” służyło zarówno budżetowi, jak i ograniczało znacznie potrzebę poszukiwania przez palaczy tańszych produktów z nielegalnego obrotu.

Nowym elementem dyskusji na temat wzrostu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych jest zwrócenie uwagi na odłożone do lipca 2020 roku zmiany w podatku od e-papierosów i wkładów tytoniowych do podgrzewania. Rynek podgrzewaczy tytoniu rośnie, a badania wskazują, że palacze tradycyjnych papierosów coraz chętniej wybierają nowatorskiej produkty. Sprzedaż w tym segmencie w 2019 r. osiągnie blisko 1,2 miliarda sztuk wkładów do podgrzewaczy, czyli 60 mln paczek o wartości około 870 milionów złotych. Sprzedaż wkładów tytoniowych do podgrzewania już teraz szybko rośnie, a ten wzrost jeszcze przyspieszy, gdyż po dużej podwyżce akcyzy na tradycyjne papierosy, wkłady staną się od nich tańsze. Dodatkowo od maja przyszłego roku zakazana będzie także sprzedaż tzw. papierosów mentolowych, choć zakaz ten nie obejmie wkładów do podgrzewania.

Jak wynika z prac posłów o senatorów opodatkowanie wkładów do podgrzewania odłożono w projekcie do lipca 2020 roku, choć pojawiły się propozycje, by znieść preferencje akcyzowe na wkłady do podgrzewania, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwoliłyby uzupełnić „dziurę” spowodowaną niższą stawką na pozostałe wyroby tytoniowe i pomogły zmniejszyć skalę podwyżek dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, które szczególnie narażone są na nielegalną konkurencję ze strony przemytu. Zwolennicy tej teorii podnoszą, że wkłady i tak zyskują w stosunku do innych produktów tytoniowych – akcyza na paczkę wkładów do podgrzewania będzie stanowiła zaledwie 20 proc. akcyzy na paczkę tradycyjnych papierosów.

Skąd ta dysproporcja? Odsetek palaczy w Polsce od 2015 nie spada, a nawet lekko rośnie. Trend z 2011-2012 roku wyhamował. Obecnie ok. 26 proc. dorosłych Polaków pali papierosy. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2025 roku ponad 1 mld ludzi na świecie nadal będzie palić papierosy. Celem tworzenia produktów, które wytwarzają mniej szkodliwych substancji niż papierosy, jest zachęcenie tych, którzy nie rzucają palenia, do przejścia na innowacyjne wyroby tytoniowe, takie jak podgrzewacze tytoniu czy e-papierosy.

KK