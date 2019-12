Orlen i Pesa zbudują lokomotywę na wodór

PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz podpisały list intencyjny ws. strategicznej współpracy przy stworzeniu pojazdu szynowego zasilanego wodorem, poinformowali przedstawiciele spółek.

Paliwowe ogniwa wodorowe to bardzo obiecująca technologia w transporcie kolejowym, a współpraca z największym w regionie producentem paliw w tym zakresie daje niepowtarzalną okazję do wdrożenia rozwiązań o dużym stopniu skalowalności - powiedział wiceprezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Na początek będą to lokomotywy towarowe z napędem wodorowym. Docelowo będziemy mogli wyprodukować całkowicie bezemisyjny zespół trakcyjny przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego.

Wiceprezes Pesy dodał, że prototyp ma szansę powstać „bardzo szybko” i mógłby znaleźć zatrudnienie w transporcie wewnątrzzakładowym Orlenu. W nim będzie poddany dalszym testom. W następnej kolejności może - według Zdziarskiego - powstać hybrydowy (elektryczno-wodorowy) pasażerski zespół trakcyjny, który będzie mógł poruszać się w relacjach obejmujących zelektryfikowane i niezelektryfikowane odcinki linii kolejowych. Swoje produkty „wodorowe” Pesa mogłaby kierować na rynek krajowy i za granicę, dodał wiceprezes.

Węgrecki dodaje, że PKN Orlen już teraz wytwarza blisko 45 ton wysokiej jakości wodoru na godzinę.

Ocenił, że w przyszłości transport szynowy będzie miał znacznie większe zapotrzebowanie na wodór niż samochodowy, a koncern dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu rozszerzy działalność o ten rynek.

Dokument zakłada wymianę informacji oraz badania, które doprowadzą do opracowania przez Pesę pojazdu szynowego, który następnie obie firmy przetestują i wdrożą do celów komercyjnych. Na razie nie podano kosztów i struktury finansowania projektu, natomiast spółki nie wykluczają sięgnięcia po środki z funduszy rozwojowych.

Orlen, podobnie jak inne koncerty paliwowe jest świadomy zachodzących zmian i przygotowuje się do transformacji energetycznej inwestując w odnawialne źródła energii oraz na rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Podjęliśmy już decyzję o budowie instalacji do doczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki ORLEN Południe. Rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego, który wykorzystywany będzie do napędu pojazdów elektrycznych, w tym lokomotyw planowane jest w 2021 roku. Podpisany drugi w bieżącym roku, po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, list intencyjny z Pesa Bydgoszcz to kolejny etap, służący rozwojowi transportu opartego na ekologicznej technologii - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.