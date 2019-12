Cisco prezentuje strategię „Internetu Przyszłości”

Cisco przedstawiło szczegóły strategii technologicznej budowy nowego Internetu, zaprojektowanego tak, aby cyfrowe innowacje mogły pokonać bariery związane z wydajnością, kosztami oraz zużyciem energii obecnej infrastruktury.

W ciągu najbliższej dekady, cyfrowe doświadczenia będą tworzone za pomocą zaawansowanych technologii – wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, streamingu 16K, sztucznej inteligencji, 5G, obliczeń kwantowych, adaptacyjnych i predykcyjnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, inteligentnego Internetu rzeczy oraz innych, które nie zostały jeszcze wynalezione. Kolejna generacja złożonych aplikacji sprawi, że obecna infrastruktura Internetu będzie niewystarczająca.

Przez ostatnie pięć lat, Cisco realizowało strategię technologiczną, tworząc Internet, którego będzie potrzebował biznes do odniesienia sukcesu w zaawansowanym cyfrowo świecie. Jej celem jest rozwiązanie najtrudniejszych problemów, które pojawią się wraz z postępem cyfrowej transformacji i wykorzystaniem obecnej infrastruktury do granic możliwości.

Strategia Cisco pozwoli zbudować infrastrukturę internetową nowej generacji, która łączy nową architekturę krzemową z nową generacją światłowodu. Wpłynie to na aspekt ekonomiczny tworzenia sieci, tak aby odpowiadała na przyszłe zapotrzebowanie, wspierała działanie cyfrowych aplikacji oraz umożliwiała klientom prowadzenie działań biznesowych w łatwiejszy i bardziej ekonomiczny sposób.

Czytaj też: Cisco ponownie najlepszym miejscem do pracy w Polsce

Strategia ta opiera się na rozwoju i inwestycjach w trzech kluczowych obszarach technologii: krzemie, światłowodach i oprogramowaniu.

Przekraczanie granic innowacji jest kluczowe dla przyszłości. Wierzymy, że krzem, światłowód oraz oprogramowanie stanowią warstwy technologii, które to umożliwią – tłumaczy David Goeckeler, wiceprezes i dyrektor generalny działu Networking and Security Business w Cisco. - Strategia technologiczna Cisco nie dotyczy jednej kategorii produktów. Poświęciliśmy kilka ostatnich lat na pracy nad wszystkimi kategoriami niezależnych technologii. Wierzymy, że w przyszłości ulegną one połączeniu i w efekcie umożliwią nam rozwiązanie najtrudniejszych problemów, które ograniczają rozwój cyfrowych innowacji. Strategia ta pozwoli zrealizować najbardziej ambitny projekt rozwojowy w historii Cisco.

Cisco pracuje z grupą pierwszych klientów nad wdrożeniem i testami urządzeń z serii Cisco 8000. STC, lider branży telekomunikacyjnej w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki jest pierwszym klientem, który wdrożył nową technologię. Trwające globalne testy obejmują Comcast, NTTCom i inne.

Jako, że szybkość transmisji wzrasta ze 100G do 400G i wyższych, koszt światłowodu stanowi coraz większą część całkowitego kosztu budowy i zarządzania infrastrukturą internetową. Cisco inwestuje w zasoby wewnętrzne, aby zapewnić klientom dostęp do światłowodu gdy obciążenie routerów i przełączników wciąż wzrasta. Umożliwia to firmom sprostanie najbardziej rygorystycznym standardom niezawodności i jakości.

W ramach programu kwalifikacyjnego, Cisco będzie testowało swój światłowód, tak aby był w pełni zgodny ze standardami rynku i działał w każdych warunkach i w ramach każdego hosta, włączając w to maszyny pochodzące od innych producentów niż Cisco. Ten program sprawi, że klienci mogą wykorzystywać światłowód Cisco w aplikacjach, gdzie zostały wdrożone urządzenia innych producentów, mając pewność, że spełni on wymogi odnośnie jakości i niezawodności, których oczekują od rozwiązań Cisco.

Ponadto, w ramach rozwoju krzemu i fotoniki krzemowej funkcje, które były zwykle dostarczane w formie osobnych rozwiązań będzie można niebawem podłączyć do innych urządzeń, których konstrukcja na to pozwala (jako tzw. „pluggable form factors”). Ta zmiana niesie ze sobą potencjalnie znaczące korzyści dla operatorów sieciowych w kontekście prostoty operacyjnej. Cisco inwestuje w technologie z zakresu fotoniki krzemowej, aby wpłynąć na zmiany w architekturze sieci centrów danych oraz sieci dostawców usług, co przełoży się na obniżenie kosztów, ograniczy zapotrzebowanie na przestrzeń oraz zasilanie, a także uprości operacje sieciowe.

Cisco ogłosiło także plany dotyczące oferowania elastycznych modeli konsumpcji obejmujących portfolio Cisco Optics, dezagregację oprogramowania Cisco IOS-XR oraz Cisco Silicon One. Ten nowy model jest łatwy w adaptacji i umożliwia klientom budowę sieci w oparciu o wybrane komponenty, white boxy lub zintegrowany system.

To podejście stanowi odpowiedź na zmieniający się charakter operatorów wybierających na potrzeby prowadzonych projektów oddzielne lub połączone elementy technologii. Tworzy to nowe realia finansowe dla branży internetowej, aby zapewnić znaczącą wartość biznesową.

Czytaj też: Cisco w rządowej drużynie przeciw cyberprzestępczości

CISCO, KG