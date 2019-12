Trzynasta emerytura w kwietniu

Wypłata trzynastej emerytury będzie w kwietniu, projekt i źródła finansowania są zabezpieczone - powiedziała w czwartek na antenie TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS nie tylko zapewniła, że trzynaste emerytury zostaną wypłacone w kwietniu 2020 r., ale poinformowała również, że rząd chce wprowadzić ich coroczną wypłatę.

Minister powiedziała, że w przygotowaniu jest również, regulowany oddzielną ustawą, projekt o czternastej emeryturze.

Dodała, że jest to rodzaj podziękowania dla osób starszych „za przeżyty czas, za to, co dla nas zrobili, dla młodszego pokolenia” i nie obawia się, że Senat we właściwym czasie nie podejmie uchwały.

Minister odniosła się do waloryzacji emerytur, która wejdzie od 1 marca 2020 r. Potwierdziła, że najniższa emerytura ma wynosić 1200 zł.

Zapowiedziała rozmowy i konsultacje „ze stroną społeczną, ze stroną pracodawców o systemie ubezpieczeń społecznych i systemie emerytalnym”. „Wypracujemy, w jakim kierunku powinniśmy iść” - dodała.

Minister zwróciła uwagę, że coraz więcej osób chce być długo aktywnymi.

Ważne, żeby mieć możliwość wyboru, kiedy idziemy na emeryturę - powiedziała. Ustawa, która obecnie obowiązuje, nie zakazuje ludziom dłużej pracować. Ten system, który obecnie obowiązuje, jest na pewno lepszy od tego, który proponowała Platforma kilka lat temu - dodała.

Minister apelowała do wojewodów i samorządowców o sprawną wypłatę świadczenia 500 plus jeszcze przed świętami. Według szacunków ministerstwa po rozszerzeniu formuły programu „Rodzina 500 plus” ze wsparcia może skorzystać ok. 6,8 mln dzieci.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w naszej tradycji ważne święta, więc zależałoby nam na tym, żeby środki na konta rodzin były wypłacone jeszcze przed świętami - powiedziała. Dodała, że są one zabezpieczone w budżetach wojewodów”.

SzSz(PAP)