Polska i Luksemburg najbardziej zadbały o kobiety na rynku pracy

Kolejny rok z rzędu Polska awansowała w zestawieniu „Women in Work Index”, przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. W najnowszej edycji zajmujemy 8. miejsce, czyli o jedną pozycję wyżej niż poprzednio, co jest efektem m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niskiej stopie bezrobocia.

Raport PwC „Women in Work Index” jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym wymiarze godzin.

Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji. Nasze obecne 8. miejsce to efekt m.in. sukcesywnego zmniejszania luki płacowej, która obecnie wynosi 5 proc., coraz niższej stopy bezrobocia wśród pań oraz dużej liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony dość słabo w porównaniu z innymi krajami wygląda poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce, będący na poziomie zaledwie 63%, co oznacza że w ciągu ostatnich 17 lat zwiększył się jedynie o 3 proc.. - mówi Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change Najwyższe miejsca podium w tegorocznym zestawieniu Women in Work Index niezmiennie zajmują Islandia i Szwecja, a 3. miejsce należy do Nowej Zelandii.