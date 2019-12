Lokomotywy na wodór z Pesy już w 2021 r.

Pesa do połowy 2020 r. chce przygotować etapy rozwoju technologii napędu wodorowego w pojazdach kolejowych. Rok później powinny ruszyć realizowane razem z PKN Orlen pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów z napędem wodorowym, docelowo ten napęd byłby też wykorzystany w pociągach pasażerskich - poinformował PAP wiceprezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Myślę, że w ciągu kilku miesięcy, do połowy przyszłego roku, zbudujemy plan, który będzie pokazywał etapy dojścia Pesy do stworzenia pojazdu wykorzystującego technologię wodorową w napędzie, a następnie pasażerskiego pociągu z napędem wodorowym - powiedział PAP w piątek Zdziarski.

Wiceprezes Pesy ocenił, że jest duża szansa na polski pociąg napędzany wodorem.

Wiceprezes powiedział, że lokomotywa manewrowa może być pierwszym krokiem, po którym Pesa przejdzie do realizacji prototypu pojazdu pasażerskiego z napędem wodorowym.

Zdziarski ocenił, że powstanie pojazdu pasażerskiego napędzanego wodorem to nieodległa przyszłość dzięki współpracy z takim partnerem jak PKN Orlen. „Nie ma nikogo, kto w tej części Europy na wytwarzaniu i wykorzystaniu wodoru zna się lepiej jak PKN Orlen” - wskazał. Przypomniał, że Orlen już otwiera stacje tankowania wodorem samochodów.

Postęp w budowie pociągów na wodór w dużej mierze będzie zależał od tego, jak szybko będzie się rozpowszechniała technologia związana z obsługą tego paliwa - tłumaczył wiceszef Pesy.

Jego zdaniem przy rozwoju technologii wodorowej w kolejnictwie ważne będzie wypracowanie formuły infrastruktury niezbędnej do tankowania wodoru. Nie widzi również przeciwwskazań do wykorzystania w przyszłości technologii napędu wodorowego w tramwajach, które mogłyby kursować tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej.

Zdziarski ocenił, że największą zaletą technologii wodorowej jest jej ekologiczność, gdyż nie ma w niej spalania ani pochodnych spalania, a jedynym produktem ubocznym jest woda.

Wiceprezes Pesy powiedział, że współpraca z PKN Orlen może zaowocować stworzeniem nowych kompetencji dla każdej z firm.

PKN Orlen, jako producent i dostawca wodoru, jest najbardziej predysponowany do tego, aby wypracować formę infrastruktury kolejowych stacji tankowania tego ekologicznego paliwa. Grupa Orlen ma też ogromne kompetencje w technologii i obsłudze instalacji wykorzystujących wodór. My z kolei budujemy pojazdy i mamy bardzo dobre rozeznanie co do preferencji zarówno przewoźników, jak i pasażerów - stwierdził Zdziarski.