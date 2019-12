YouTube chce dobrze: będzie cenzurował treści i komentarze

YouTube zapowiedział rozszerzony program walki z przypadkami nękania użytkowników na platformie. Serwis będzie usuwał w bardziej zdecydowany sposób treści zawierające nie tylko ewidentne przypadki nękania innych użytkowników, ale także materiały szerzące zakamuflowane groźby lub obelgi. Według zapowiedzi zaostrzy się także postępowanie wobec niedozwolonych komentarzy zamieszczanych na platformie - podaje portal wirtualnemedia.pl

YouTube podkreśla, że nękanie jest szkodliwe dla jego społeczności, ponieważ sprawia, że ludzie są mniej skłonni do dzielenia się swoimi opiniami i wchodzenia we wzajemne interakcje. W związku z tym serwis nie będzie tolerować nękania.

Teraz w swoich zasadach posuniemy się o krok dalej i zabronimy stosowania nie tylko bezpośrednich gróźb, ale także tych zakamuflowanych lub dorozumianych. Dotyczy to również treści symulujących przemoc wobec jakiejś osoby lub języka sugerującego, że może dojść do przemocy fizycznej. Serwis zaznacza, że nikt nie powinien być obiektem nękania noszącego znamiona przemocy. Oprócz gróźb czasami pojawiają się również poniżające treści. Aby ustalić spójne kryteria dotyczące tego, jakiego rodzaju treści nie wolno zamieszczać na YouTube platforma opiera się na założeniach, które stosuje w swojej polityce dotyczącej mowy nienawiści.

Zawsze usuwaliśmy filmy, które w jednoznaczny sposób grożą komuś, ujawniają poufne dane osobowe lub zachęcają ludzi do nękania innych – przypomina YT.

Nie będziemy dłużej tolerować treści, które obrażają kogoś na podstawie cech takich jak rasa, ekspresja płciowa lub orientacja seksualna - zapowiada YT. - Dotyczy to wszystkich, od osób prywatnych po twórców YouTube.

Platforma przyznaje, że czasami nękanie przybiera formę powtarzających się zachowań pojawiających się w wielu filmach lub komentarzach, nawet jeśli pojedynczy film nie przekracza granic ustanowionych przez regulamin.

Rozwiązując ten problem zaostrzamy nasze zasady dotyczące programu partnerskiego YouTube (YPP), aby jeszcze bardziej nie dopuszczać do nękania i nagradzać zaufanych twórców, którzy nie dopuszczają się takich zachowań – zapowiada serwis. - Kanały, które wielokrotnie złamią naszą politykę dotyczącą nękania, zostaną zawieszone w ramach YPP, co wyeliminuje ich zdolność do zarabiania pieniędzy na YouTube.