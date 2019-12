Droga S5: dużo szybciej z Poznania do Wrocławia

Polskie drogi muszą być bezpieczne i doprowadzimy do tego. Wreszcie tworzymy „przejezdny, przewidywalny i bezpieczny ruszt drogowy na terenie naszego kraju” - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury w sobotę w okolicach Kościana (woj. wielkopolskie) brał udział w uroczystości otwarcia 50 km fragmentu drogi S5 łączącej Poznań i Wrocław.

Zwrócił uwagę, że na połączenie obu miast drogą ekspresową oczekiwano 12 lat. „Dzisiaj to oczekiwanie ma swój finał” - powiedział.

„Polskie drogi muszą być bezpieczne i doprowadzimy do tego, korzystając z różnych instrumentów, realizując różne przedsięwzięcia. Te wielkie inwestycyjne, ale także i te małe polegające na inwestycjach w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ta droga jest na wskroś nowoczesna” - zaznaczył.

Dodał, że otwarte w sobotę trzy odcinki S5 o łącznej długości ok. 50 km to jedna z wielu kończących się inwestycji drogowych. „W najbliższych kilkudziesięciu miesiącach to będzie już 5 tys. km dróg szybkiego ruchu, autostradowych i ekspresowych w Polsce” - zapowiedział.

„To zmiana, na którą Polacy czekali od bardzo dawna. Wreszcie łączymy w całość drogową sieć komunikacyjną w Polsce. Wreszcie tworzymy ten przejezdny, przewidywalny i bezpieczny ruszt drogowy na terenie naszego kraju” - zaznaczył.

Dodał, że niebawem oddana do użytkowania ma zostać m.in. obwodnica Częstochowy w ciągu autostrady A1. „Wszystko na to wskazuje, że tak się właśnie stanie za kilka, kilkanaście dni. Także droga ekspresowa S7 w świętokrzyskim, obwodnica Skarżysko-Kamiennej, także przejezdność na drodze ekspresowej S17, miejmy nadzieję, że to się wydarzy w tym roku” - powiedział minister.

Od soboty otwarte dla ruchu są trzy odcinki drogi S5 w woj. wielkopolskim: Poznań - Wronczyn (16,5 km), Wronczyn - Kościan (18,9 km) i Kościan - Radomicko (15,7 km). Według GDDKiA nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając przy okazji czas przejazdu do ok. półtorej godziny.

Odcinek S5 między Poznaniem a Wronczynem pierwotnie miał być gotowy w listopadzie 2017 r. Pod koniec ubiegłego roku udostępniono kierowcom jedną z jezdni. W czerwcu GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka - konsorcjum, któremu przewodziła firma Toto Costruzioni Generali.

Szymon Kiepel (PAP), sek