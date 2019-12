Sukces służb: Zatrzymano groźne... zabawki

Przemyt blisko 1,5 tony bursztynu o wartości ok. 24 mln zł, udaremnili celnicy na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie). Bursztyn ukryty był w polskiej ciężarówce jadącej z Ukrainy do Polski. Kierowca nie przyznał się do kontrabandy.