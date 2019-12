Pomóżmy dzieciom bohaterów - podzielmy się gigabajtami

Lubimy pomagać. Choć przed Świętami Bożego Narodzenia bywamy zabiegani, zajęci przygotowaniami do tego najważniejszego w roku wieczoru, wielu z nas znajduje chwilę, by pomyśleć o wszystkich tych, którym los nie dał możliwości radosnego świętowania.

Jak się okazuje, pomaganie wcale nie musi oznaczać wielkiego wysiłku. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS i podzielić się… internetem. W ten sposób można sprawić niespodziankę dzieciom, które zasługują na naszą specjalną atencję . Dzieciom, które święta spędzają bez jednego z rodziców. Dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie.

Od ponad 20 lat CBOS sprawdza jak pomagamy i co roku publikuje raport na temat aktywności społecznej Polaków. Polacy najczęściej poświęcają swój czas na pracę społeczną w ramach organizacji charytatywnych – najczęściej pomagających dzieciom (11%), ale także dorosłym, w tym chorym, niepełnosprawnym, starszym, ubogim i bezdomnym (9,6%). Co dziesiąty badany (10,3%) działa aktywnie na rzecz komitetu rodzicielskiego, rady rodziców, fundacji szkolnej lub uczelnianej, bądź też innej organizacji działającej na rzecz szkolnictwa i oświaty. Istotne wydaje się, że według danych z 2018 roku deklarowane uczestnictwo w większości omawianych fundacji, grup wsparcia i organizacji pomocowych jest najwyższe od 20 lat. To oznacza, że w miarę wzrostu zamożności Polaków coraz bardziej lubimy i chcemy dzielić się z potrzebującymi. Warto też zwrócić uwagę na najmłodszych – na dzieci.

Fundacja Dorastaj z Nami od 10 lat wspiera dzieci bohaterów poległych lub poszkodowanych w czasie pełnienia służby publicznej. Wiele osób poznało już niezwykle poruszającą kampanię zatytułowaną „Pomóż mi dorosnąć do nowego życia” W krótkich filmach podopieczni fundacji opowiadają, jak wsparcie, które otrzymali, pomogło im w sytuacji, w której się znaleźli. To dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów, czy ratowników górskich, którzy poświęcili zdrowie i życie chroniąc nasze bezpieczeństwo. Od lat działania Fundacji wspiera Orange, który był jednym z jej fundatorów. Dzieciom naszych bohaterów pomóc mogą osobykorzystające z usług Orange. Dzięki akcji „Pomagamy Gigabajtami” podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami mogą dostać dostęp do bezpiecznego internetu, by uczyć się,rozwijać swoje zainteresowania i uzyskać dostęp do świata w sieci. W akcji zorganizowanej przez Orange we współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami mogą brać udział klienci, którzy mają w Orange abonament na usługi mobilne. Taka osoba może podzielić się swoimi gigabajtami, oddając niewykorzystane GB ze swojego planu taryfowego dzieciakom, którymi opiekuje się Fundacja.

Zasady akcji są niezwykle proste i nie nastręczą chętnym do udzielenia wsparcia dodatkowych obowiązków. Do akcji przystąpić można na dwa sposoby: wysyłając darmowy SMS o treści „ODDAJEGB” pod numer 80820 lub aktywując akcję „Pomagajmy Gigabajtami” po zalogowaniu się do indywidualnego konta Mój Orange. SMS można wysłać w dowolnym momencie. Na koniec okresu rozliczeniowego operator zsumuje niewykorzystane i przekazane przez klientów GB i przeliczy je na usługi dla potrzebujących rodzin.

Za każde zebrane 1000 GB Orange udostępni darmowy internet na 24 miesiące jednej rodzinie. Rodzaj dostępu do internetu: mobilny, stacjonarny, czy Orange Światłowód będzie zależał od indywidualnej sytuacji , czy uwarunkowań technicznych miejsca zamieszkania. Z kolei Fundacja Orange przeprowadzi dla dzieci z obdarowanych rodzin webinarium, na którym pokaże, jak korzystać z internetu bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Więcej na temat tej akcji można przeczytać tu: Twoje niewykorzystaneGB mają moc Przekaż swoje niewykorzystane gigabajty i pomagaj z Orange

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom żołnierzy, strażaków, policjantów czy ratowników górskich, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

Jej celem jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od ich najmłodszych lat (od chwili przyjęcia do Fundacji), aż do zakończenia przez nie nauki, czyli nawet do 25. roku życia. Dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 224 dzieci.

Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami https://dorastajznami.org