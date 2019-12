Zostało niewiele czasu na utworzenie mikrorachunku

Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto. Trzeba je samemu wygenerować. Do tej pory zrobiło tak zaledwie 226,7 tys. podatników. A zostało niewiele ponad dwa tygodnie - przypomina Gazeta Prawna.

Jeżeli podatnik nie będzie rozliczał PIT, CIT ani VAT od 1 stycznia 2020 r., nie musi generować rachunku.

Nie należy go mylić z rachunkiem firmowym, który służy do rozliczeń z kontrahentami. Ten musi trafić na białą listę VAT, aby biznesowy partner mógł zaliczyć zapłatę do kosztów uzyskania przychodu i nie obawiał się ewentualnej, solidarnej odpowiedzialności za VAT nieodprowadzony od transakcji.

Obowiązek rozliczania się z fiskusem za pośrednictwem mikrorachunku dotyczy nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale też innych podatników PIT, CIT bądź VAT, np. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli więc np. w zeznaniu rocznym za 2019 r. (np. PIT-37) wykażą oni niedopłatę, będą musieli ją uiścić na własny mikrorachunek. Nie będą mogli, tak jak do tej pory, skorzystać w tym celu z konta urzędu skarbowego określonego do wpłaty tej daniny.

