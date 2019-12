Ten rok zamkniemy deficytem między 10 a 14 mld zł

Deficyt budżetu państwa na koniec roku wyniesie najprawdopodobniej między 10 a 14 mld zł, w zależności od tego, czy uda się zrealizować wydatek 3 mld zł na NFZ i Fundusz Wsparcia Policji - powiedział w poniedziałek w Senacie wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Robaczyński reprezentował Ministerstwo Finansów podczas poniedziałkowego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych poświęconego nowelizacji tegorocznej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Przewiduje ona m.in. przekazanie w tym roku z budżetu centralnego dodatkowych pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości 2 mld zł i zwiększenie jeszcze w tym roku do 1 mld zł puli na Fundusz Wsparcia Policji.

Przewodniczący komisji, senator Kazimierz Kleina (KO) pytał m.in. o wpływ zmiany na deficyt budżetowy na koniec tego roku oraz związku tych wydatków z regułą wydatkową.

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński przypomniał, że resort finansów na przyszły rok przewiduje zrównoważony budżet, natomiast ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 28,5 mld zł.

Najprawdopodobniej ten deficyt będzie się kształtował w okolicach połowy tej kwoty, czyli to będzie gdzieś - tak myślę - między 10 a 14 mld zł, w zależności od tego, czy uda się zrealizować to, o czym mówimy dzisiaj, bo to jest 3 miliardy w deficycie budżetu państwa - powiedział wiceminister.

Dodał, że jeżeli te środki zostaną wydatkowane i przekazane do NFZ, czy na Fundusz Wsparcia Policji, to one będą w wydatkach budżetu państwa, a tym samym powiększą deficyt budżetu.

Jeśli chodzi o regułę wydatkową, to środki do Funduszu Wsparcia Policji mieszczą się w tegorocznej regule wydatkowej, obciążą limit wydatków ustalony w tegorocznej ustawie budżetowej, natomiast środki na NFZ obciążą regułę wydatkową przyszłego roku.

Dodał, że wydatki przewidziane nowelizacją będą zaliczone do tegorocznego deficytu budżetowego, ale przyszłorocznego deficytu sektora finansów publicznych, kiedy pieniądze zostaną fizycznie przekazane na wskazane cele.

Nowelę Sejm uchwalił w zeszły czwartek. Ustawa zakłada m.in. przekazanie w tym roku z budżetu centralnego dodatkowych pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości 2 mld zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego. Pieniądze te - jak zaznaczono - będą mogły być wykorzystane do 30 kwietnia 2020 r.

Regulacje pozwolą także na zwiększenie jeszcze w tym roku do 1 mld zł puli na Fundusz Wsparcia Policji, a także umożliwią pełne wykorzystanie pieniędzy na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Chodzi o ponad 103 mln zł.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów deficyt budżetu po październiku br. wyniósł 3,2 mld zł. Dochody budżetu wyniosły 332,9 mld zł, tj. 85,9 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł, a wydatki wyniosły 336,1 mld zł, tj. 80,7 proc. planu.

(PAP)SzSz