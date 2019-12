CPK zacznie skupować grunty już w przyszłym roku

W 2020 r. rozpocznie się proces negocjacji i dobrowolny wykup gruntów pod CPK - powiedział w poniedziałek w Gdyni Pełnomocnik Rządu do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister infrastruktury Marcin Horała

Jak mówił, w związku z budową CPK w nadchodzącym 2020 roku trzeba przedsięwziąć cztery kroki. Po pierwsze - przedstawić zmiany w prawie, tak by skrócić procedury administracyjne i zmniejszyć liczbę wymaganych formalności. Kolejnym elementem jest rządowy wieloletniego plan finansowania inwestycji, który będzie wpisany do wieloletnich planów finansów publicznych. Horała powiedział, że następnym krokiem ma być wybór doradcy strategicznego, czyli jednego z największych światowych lotnisk. Dodał, że rozmowy na ten temat toczą się m.in. z lotniskiem w Singapurze, w Seulu i Tokio. Doradca strategiczny będzie przygotowywał tzw. master plan lotniska a potem będzie partnerem przy realizacji inwestycji.

Czwartym elementem jest rozpoczęcie procesu negocjacji i dobrowolny wykup gruntów - po to by zacząć gromadzić ziemię w miejscu gdzie lotnisko ma powstać.

Teren lotniska jest większy nawet niż jedna gmina. Prawdopodobnie cały węzeł będzie zajmował teren na pograniczu kilku gmin, ale największa część jest w gminie Baranów - dodał Horała.

Horała podkreślił, że CPK to projekt przebudowy, uracjonalnienia systemu transportowego kraju. Zauważył, że system ten jest obecnie dosyć chaotyczny i jest wynikiem różnych historycznych zaszłości. Zauważył, że są kierunki, na których realny czas przejazdu dostępny dla przeciętnego obywatela jest zaskakująco długi w stosunku do odległości np. przejazd z Warszawy na Środkowe Pomorze. My chcemy zbudować taki spójny system komunikacyjny kraju - dodał.

Horała zaznaczył, że zakładany termin pierwszej operacji lotniczej z CPK to koniec 2027r., ewentualnie przełom lat 2027/2028.

Jak mówił, ostatnia zaktualizowana wycena komponentu lotniskowego CPK to 25 mld zł. CPK będzie budowała spółka z dużym udziałem polskim. Finansowanie przedsięwzięcia ma być rynkowe, czyli np. poprzez kredyty, obligacje itp.

Pełnomocnik poinformował też, że celem rządu jest by budowa CPK rozpoczęła się w 2023 r.

Podkreślił, że rząd zakłada taki termin, ale będzie to trudne do osiągnięcia i na pewno będzie wymagało zmiany prawa, np. tak, by pierwsze prace przygotowawcze, ziemne były możliwe jeszcze przed ostatecznym prawomocnym pozwoleniem na budowę. Zaznaczył, że takie rozwiązania są przewidziane w innych specustawach.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju.

CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

PAP, mw