Popyt na własne "M" stale rośnie

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do października 2019 roku oddano do użytkowania o 10,8 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem. W II kwartale 2019 roku padł rekord na rynku hipotek. Związek Banków Polskich podaje, że udzielono kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 16,5 mld zł. To najwyższy wynik od III kwartału 2008 roku.

Polacy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do października 2019 roku oddano do użytkowania o 10,8 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem. W II kwartale b.r. również banki odnotowały rekord w liczbie udzielonych kredytów hipotetycznych.

Czytaj także: Popyt na mieszkania nie maleje

Tym samym Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej o największym wzroście cen mieszkań. Skok o 8,2 proc. nie zniechęcił nabywców. Według wstępnych danych GUS w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 roku do użytku oddano 164,6 tys. mieszkań. Odnotowano także więcej pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych projektów.

Ubezpieczyciele zwracają uwagę, by przy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie inwestycji we własne „M”.

Należy pamiętać, że oferowane w ramach kredytu polisy zwykle obejmują podstawowe opcje, które w razie nieszczęśliwego zdarzenia mogą okazać się niewystarczające dla klienta. Skoro już decydujemy się na zakup nieruchomości, to warto pomyśleć o kompleksowym zabezpieczeniu wymarzonego „M”. Takie warianty dostępne są w indywidualnych polisach. Można je dopasować do swoich potrzeb i stylu życia – mówi Dorota Delawska, menedżer ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

ak, Nationale-Nederlanden