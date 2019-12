Od teraz mamy większy wpływ na europejskie lotnictwo

Piotr Samson, prezes polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wybrany na przewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

EASA to centralna agencja europejska, trzecia największa agencja w UE. Odpowiada za nadzór nad całym lotnictwem w Europie i reprezentuje lotnictwo europejskie za granicą. To europejski odpowiednik Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Powstała w 2012 roku, ma tyle samo lat co ULC.

To pokazuje, że praca polskich urzędów jest doceniana w Europie. W kontekście do tego, do czego zostałem powołany, czyli budowy CPK, tego czym ma być, czyli lodołamaczem rynku lotniczego w Polsce, do tego potrzeba też decyzyjności w obszarze lotnictwa. Dziś widzimy, że gramy w pierwszej lidze - powiedział Marcin Horała, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

EASA zajmuje się certyfikowaniem wszystkich statków powietrznych lotnisk i urządzeń, a także od niedawna rozwijaniem rynku samolotów elektrycznych. Awans prezesa Samsona ma pomóc w rozwoju polskiego rynku lotnictwa cywilnego, ale też ułatwić powstanie CPK.

To wielki sukces dla mnie i honor, ale i wynik pracy zespołowej. To wynik tego, co robiliśmy od ostatnich trzech lat, także na arenie euorpejskiej.

Jak podkreśla prezes Samson, o tym sukcesie decydowały trzy czynnik. Przygotowanie i brak kompleksów, praca zespołowa - tu dziękował Departamentowi Zarządzania Kontaktami Zagranicznymi w ULC - oraz zawarcie odpowiednich sojuszy na płaszczyźnie politycznej.

Udało nam się stworzyć pewną koalicję europejską z państwami średniej wielkości i mniejszymi. Dzięki tej koalicji nie najwięksi, a najbardziej dynamiczni i kreatywni mieli siłę przebicia i dlatego EASA postanowiła powierzyć mi tę rolę. Myślę, że dzięki tej decyzji o moim wyborze będzie nam łatwiej, bo będzie nam bliżej tych przepisów, które są tworzone w Brukseli - powiedział Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przewodniczący Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmującą się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie. Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku.

W pierwszej połowie 2019 r. polskie lotniska obsłużyły 22,3 mln pasażerów; to o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liderem wśród krajowych portów pod względem liczby pasażerów jest niezmiennie Lotnisko Chopina, które według przepisów środowiskowych osiągnęło już maksymalną przepustowość.

