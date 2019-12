Horała: Ważą się losy lotniska Chopina

Jaka czeka przyszłość LotniskoLotnisko Chopina? Zapotrzebowanie na transport lotniczy tylko rośnie a jak podkreślają eksperci, Okęcie doszło już do granicy przepustowości pod względem fizycznych możliwości jego rozbudowy rozbudowy.To za sprawą norm środowiskowych - szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Jaki jest możliwy do osiagnięcia maksymalny poziom przepustowości planowany dla Okęcia?

Teraz jest obsługiwane ponad 18 mln pasażerów. Chcielibyśmy, żeby było 23 mln, ale faktycznie jest też przepustowość środowiskowa, która jest trochę inaczej liczona, bo liczona liczbą operacji lotniczych. A to może się różnie przełożyć w zależności od wielkości samolotów na te wielkości dopuszczalnej rozbudowy.

Może się okazać, że nie warto rozbudowywać Lotniska Chopina?

Dopiero pogłębione analizy na to odpowiedzą. Może być tak, teoretycznie, że kosztem kilkuset milionów złotych można uzyskać 27 milionów przepustowości, a trzeba by zainwestować trzy miliardy złotych więcej, żeby uzyskać kolejny milion i 28 mln przepustowości. Wtedy, oczywiście, wybierzemy ten pierwszy wariant. Ale są też inne lotniska. Musimy Okęcie wpiąć w działania związane z CPK i będziemy celować w te nisko wiszące owoce, czyli te inwestycje, które stosunkowo niskim kosztem pozwolą bez problemu, bez nałożenia jakiegoś betonowego sufitu na ruch lotniczy obsłużyć do momentu, w którym będzie funkcjonować CPK.

Okęcie to nie jedyne wyjście?

Mamy 3 mln przepustowości w Modlinie. Gdzieś koło 2022, 2023 dojdzie Radom, Okęcie na ten moment 23 miliony. Trzeba przygotować taką rzetelną prognozę dla ruchu lotniczego, żeby w tym roku w 2028, 2027, czy 2029, kiedy CPK będzie startowało, wiadomo było ile tych milionów w przepustowości potrzebujemy, żeby obsłużyć ten ruch bezproblemowo do chwili przepięcia operacji na CPK.

Pewnie chcielibyśmy, ale to jest pod prawem zamówień publicznych, więc nie mogę tego przesądzić, ale dobrze by było, gdyby jedno z tych dużych lotnisk światowych, które ubiega się o zostanie doradcą strategicznym CPK, żeby jako takie przetarcie przygotowało właśnie taką pogłębioną analizę dla Okęcia.

A jaka jest aktualna wersja daty otwarcia CPK?

2027 i tego będziemy się trzymać, ale to jest oczywiście zakładając mistrzostwo świata. Nie będę co prawda zakładał opóźnienia, ale jak się zdarzy, to się zdarzy. W tym roku będziemy aktualizowali specustawę, bo bez tego na pewno się nie da i to jest pierwszy płotek.

A wersja 2029, lub 2034?

Różne są scenariusze, ale nie trzymajmy się tych pesymistycznych.