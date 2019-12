Polska firma wyprodukuje sprzęt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Firma Sener Polska zdobyła kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu urządzeń wspomagających montaż oraz testy paneli słonecznych dla satelity JUICE, jednej z największych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej - poinformowała we wtorek spółka.

Dodano, że zleceniodawcą kontraktu jest koncern Airbus Defence and Space Netherlands.

Jupiter Icy moons Explorer (JUICE) to pierwsza duża misja programu Kosmiczna Wizja 2015-2025 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej celem jest zbadanie atmosfery i magnetosfery Jowisza oraz jego księżyców Europy, Kallisto i Ganimedesa.

Satelita będzie wyposażony w największe w historii międzyplanetarnych misji panele słoneczne o powierzchni 97 metrów kwadratowych - powiedziała PAP dr Ilona Wojtkiewicz, dyrektor rozwoju Sener Polska. Wyjaśniła, że rozmiar wynika z dużej odległości od Słońca oraz zapotrzebowania na moc (ok 850 W) satelity wyposażonego w aż 10 najnowocześniejszych instrumentów badawczych.

Urządzenia warszawskiej firmy Sener Polska mają umożliwić „ostateczny montaż tych ogromnych paneli słonecznych, ich transport wewnątrz obiektów oraz testy funkcjonalne i wibracyjne” - dodała Wojtkiewicz.

Firma odpowiada za zaprojektowanie i produkcję Support Frame (urządzenie służy do podnoszenia, obracania oraz przewożenia paneli słonecznych wraz adapterem do wibracji) oraz nadzór nad produkcją w Polsce czterech typów urządzeń zaprojektowanych przez zleceniodawcę, Airbus Defence and Space Netherlands” - powiedziała.