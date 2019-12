PGE wchodzi w carshearing

4mobility - spółka, której większościowym akcjonariuszem jest PGE Nowa Energia - uruchomiło usługę wynajmu elektrycznych aut na minuty w Rzeszowie we współpracy z PGE Nowa Energia i miastem Rzeszów oraz przy udziale producenta samochodów Nissan, podała spółka.

„Od 18 grudnia mieszkańcy i turyści mogą korzystać z pierwszego w tym regionie car-sharingu opartego na autach elektrycznych. Do ich dyspozycji zostaną oddane samochody elektryczne Nissan Leaf” - czytamy w komunikacie.

W aplikacji 4Mobility będzie dostępnych 30 samochodów marki Nissan Leaf do wypożyczenia w strefie obejmującej centrum miasta i popularne miejsca Rzeszowa. Wraz z rozwojem usługi, rzeszowska flota i strefa 4Mobility będą się powiększać. Autami można poruszać się po buspasach, bez dodatkowych opłat parkować w centrum miasta oraz zwrócić samochód w dowolnym miejscu w strefie widocznej w aplikacji, podano także.

„Grupa PGE inwestuje w rozwój elektromobilności. To jeden z kluczowych obszarów naszej strategii, który wpisuje się w nasze kompleksowe działania na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku. Dowodem na to jest uruchomienie we współpracy z 4Mobility usługi car-sharingu dla Rzeszowa z wykorzystaniem samochodów elektrycznych, które dzięki PGE będą zasilane w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych” - powiedział wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, cytowany w komunikacie.

„Rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych to priorytetowy projekt spółki PGE Nowa Energia. Cieszę się, że możemy nie tylko rozwijać sieć stacji ładowania w Rzeszowie, ale także być partnerem dla 4Mobility, która umożliwia kierowcom korzystanie z naszej sieci” - dodał prezes PGE Nowa Energia Kazimierz Więcek.

Rzeszów jest kolejnym miastem, po Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, w którym dostępne są usługi 4Mobility.

„Rzeszów jest dla nas bardzo ważną lokalizacją ze względu na możliwość wprowadzenia projektu opartego w 100% na samochodach elektrycznych. Było to możliwe dzięki infrastrukturze ładowania zapewnianej przez naszego udziałowca i partnera strategicznego, spółkę PGE Nowa Energia z Grupy PGE” - wskazał prezes 4Mobility Paweł Błaszczak.

4Mobility to spółka rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu carsharing. Jest notowana na NewConnect.

PGE Nowa Energia rozpoczęła działalność w 2017 r. Jej zadaniem jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz technologii. Angażuje się w przedsięwzięcia związane z elektromobilnością, akceleracją startupów oraz rozwiązaniami Smart Energy.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)