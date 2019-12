"Bezcenne Chwile" w Pekao

Bank Pekao wdrożył program MasterCard Bezcenne Chwile. Klienci Pekao, którzy przystąpią do programu, będą gromadzić 2 razy więcej punktów płacąc kartami do kont i aplikacją mobilną PeoPay oraz 4 razy więcej przy transakcjach kartami kredytowymi. Ponadto, każdy otrzyma 1000 punktów powitalnych umożliwiających odebranie jednego biletu do kina.

Klienci Banku Pekao S.A. mogą już zbierać punkty w programie partnerskim Mastercard Bezcenne Chwile, który został niedawno zaprezentowany w nowej odsłonie. Do programu mogą zapisać się obecni i nowi klienci indywidualni posiadający dowolną kartę debetową lub kredytową Mastercard wydaną przez Bank Pekao.

Atrakcyjność programu jest dla klientów Pekao tym większa, że bank przygotował specjalny konkurencyjny mnożnik punktów za realizowane zakupy: podwójny za płatność kartami debetowymi i aplikacją PeoPay oraz poczwórny za transakcje kartami kredytowymi. Powitalny upominek dla nowych użytkowników to 1000 punktów na start, umożliwiające odebranie biletu do kina.

Możliwość zbierania większej liczby punktów z Bankiem Pekao to odpowiedź na oczekiwania współczesnych konsumentów wyrażone m.in. w raporcie „Programy lojalnościowe 2019”. Zdaniem respondentów perspektywa zdobycia nagród musi być realna. Ponadto, jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Mastercard, 66 proc. Polaków posiada swoją ulubioną pasję, 97 proc. ankietowanych przyznało, że daje im ona poczucie radości, a 90 proc. respondentów pozwala ona rozwijać się i zdobywać nową wiedzę.

Dzięki punktom zdobytym podczas dowolnych zakupów dokonanych kartami Pekao, zamiast tradycyjnych katalogowych przedmiotów uczestnicy programu Bezcenne Chwile mogą realizować swoje hobby w następujących kategoriach: sport, rozrywka, podróże, kulinaria, zakupy i pomaganie oraz dom i dziecko – specjalnie przygotowane dla klientów banku.

Klienci Banku Pekao mogą zapisywać się do programu bezpośrednio na stronie bezcennechwile.pl oraz w bankowości internetowej Pekao24. Co ważne, wystarczy zarejestrować jedną kartę debetową lub kredytową, aby wszystkie one wraz z aplikacją PeoPay zostały włączone do programu.

Wielokrotność punktów

W nowej odsłonie programu Mastercard Bezcenne Chwile nagradzane są wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami Mastercard. Najszybciej do realizacji celów przybliżają zakupy u partnerów programu, wśród których znajduje się już ponad 80 marek detalicznych z 19 różnych kategorii zakupowych, w tym duże sieci handlowe takie jak Carrefour, Circle K, RTV Euro AGD, Cinema City czy Douglas. Tylko przez ostatni rok do grona partnerów dołączyli m.in. Empik, FreeNow, Storytel czy HBO GO.

Przy płatności kartami Mastercard uczestnik programu otrzymuje do 8 punktów za każde 5 zł wydane u partnerów programu. We wszystkich pozostałych sklepach w całej Polsce płacąc kartami do kont Pekao zyska 2 punkty za każde wydane 50 zł, a kartami kredytowymi 4 punkty - podczas gdy inne banki w większości oferują tylko 1 punkt. Punkty naliczają się procentowo, więc każda transakcja jest nagradzana. Biorąc pod uwagę dodatkowy mnożnik oferowany przez Bank Pekao, klienci, którzy przystąpią do programu, będą mogli jeszcze szybciej uzbierać punkty i zamienić je na realizację wybranych pasji.

Jesteśmy dumni, że Bank Pekao, jeden z wiodących banków w Polsce, zdecydował się na współpracę z Mastercard przy budowie własnego programu lojalnościowego, opierając go o platformę Bezcenne Chwile. Nieustannie rozszerzamy naszą ofertę i listę partnerów programu, który w swojej nowej odsłonie staje się dla banków jeszcze ciekawszym produktem do zaoferowania klientom – mówi Marcin Klimkowicz, dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych w polskim oddziale Mastercard Europe.

Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A. zaznacza, że uczestnictwo w Mastercard Bezcenne Chwile ułatwi realizację pasji wszystkim klientom banku.

Co istotne, do programu mogą przystąpić zarówno nowi, jak i obecni klienci, w tym posiadacze kart kredytowych, debetowych oraz aplikacji mobilnej PeoPay. Dodatkowo, zdecydowaliśmy się na konkurencyjne na rynku pomnożenie liczby zdobywanych punktów. Dzięki temu klienci naszego banku jeszcze szybciej będą mogli odbierać atrakcyjne nagrody oferowane w ramach programu – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

Oferta dopasowana do potrzeb konsumenta

Propozycja Bezcennych Chwil jest skierowana do posiadaczy kart Mastercard wydanych w Polsce. Użytkownik programu nie musi nosić w portfelu osobnych kart lojalnościowych do poszczególnych detalistów – wystarczy, że ma przy sobie kartę płatniczą, którą płaci za zakupy. Cechą wyróżniającą program są oferty specjalne dopasowane do zwyczajów zakupowych konkretnego konsumenta.