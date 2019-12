Madryt: Trwa polowanie na terrorystów z IS

Hiszpańska policja zatrzymała w środę rano dwóch domniemanych dżihadystów powiązanych z organizacją Państwo Islamskie (IS), którzy mieli zachęcać do organizacji zamachów terrorystycznych w okresie świątecznym na terytorium Hiszpanii.

Istnieje przypuszczenie, że dwaj ujęci w podmadryckim mieście Parla dżihadyści mogli też próbować samodzielnie przeprowadzić atak terrorystyczny na jeden z licznych jarmarków bożonarodzeniowych w Hiszpanii.

Przedłużona do środowego popołudnia obława przeciwko członkom dzihadystycznej organizacji Al Andaluzia Muntasir, powiązanej z IS, jest efektem rozsyłanych na początku grudnia przez członków tej grupy apeli o przeprowadzanie zamachów w okresie świątecznym.

Według stacji Telemadrid w środę do końca dnia liczba dżihadystów zatrzymanych na terenie stołecznej aglomeracji może być większa.

W zaszyfrowanych komunikatach wysyłanych do radykalnych muzułmanów przez internet członkowie Al Andaluzia Muntasir zachęcali do podjęcia ataku w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Wezwanie do działań terrorystycznych jest - zdaniem policji - ukryte w przekazie jednego z filmów rozsyłanych do dżihadystów.

Trwający pół minuty film, który został przygotowany przez Al Andaluzia Muntasir, zawiera apel do „atakowania tyranów tak, aby zginęli”. Przy haśle odnoszącym się do rzekomych „tyranów” umieszczono rysunek Trzech Króli oraz zdjęcie hiszpańskiego samochodu policyjnego. Film kończy się pytaniem „I na co jeszcze czekasz?”.

4 grudnia służby bezpieczeństwa Hiszpanii i Maroka rozbiły działającą na terenie obu krajów komórkę IS. We wspólnej akcji ujęto czterech członków powiązanej z IS grupy, w tym jej przywódcę, który przebywał na przedmieściach Madrytu.

PAP, KG