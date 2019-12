Pierwsze gry ARP Games na rynku

13 grudnia na platformie Xbox One ukazała się gra Weakless. To poruszająca przygodówka 3D, która została zrealizowana w ramach programu akceleracyjnego ARP Games. Pierwsza gra akceleratora pt Repressed, stworzona przez Sigur Studio, została wydana we wrześniu br. i jest dostępna na platformie Steam.

Nad grą Weakless pracowały dwa studia: Cubeish Games sp. z o.o. i Punk Notion sp. z o.o., które od 2017 r. współpracują z ARP Games. Wydanie gier stało się możliwe dzięki wsparciu jedynego w Polsce akceleratora gier wideo ARP Games stworzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Spin-US (spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego) i Powiat Cieszyński. Projekt gry przeszedł akcelerację i został oceniony przez mentorów.

W grze Weakless głównymi bohaterami gry są dwa Oplotki. Ich zadaniem jest przywrócić światu stały dopływ Żywicy, która stanowi dla ich gatunku niezastąpione źródło życia. Sterowanie poczynaniami pary przyjaciół nie będzie jednak łatwe, ponieważ jedno ze stworzeń jest niewidome, a drugie niesłyszące. Dodatkowo gracz może kontrolować tylko jednego bohatera na raz, dlatego do ukończenia przygody potrzebne będzie umiejętne wykorzystywanie tego, jak odmiennie ta dwójka postrzega świat. Tylko w ten sposób gracz może rozwiązać szereg zaskakujących łamigłówek, odnaleźć drogę powrotną do domu i ocalić swój świat przed postępującą Zgnilizną. Gra osadzona jest w niezwykłych leśnych krajobrazach wypełnionych drewnianymi stworzeniami i okrytych bioluminescencyjnym blaskiem.

Grę wyróżnia muzyka stworzona przez Agnieszkę Wlazły, w której wykorzystano głównie instrumenty perkusyjne, wśród nich marimbę i rav vast. Z kolei oryginalna grafika Anny Kowalczyk została już doceniona przez specjalistów. Za swoją dużą wartość artystyczną gra zdobyła do tej pory takie nagrody jak Best Game Art. i główną nagrodę za najlepszy start-up podczas Baltic Sea Games Award w Wilnie. Weakless pojawiło się na Xbox One już 13. grudnia tego roku. Premiera gry na PC zaplanowana jest na początek 2020 roku.

We wrześniu na rynku wydawniczym ukazała się gra Repressed stworzona przez Sigur Studio. Tu gracz doświadcza podróży przez własne wspomnienia, a prowadzi go ktoś kto wyciągnął do niego pomocną dłoń. Wtapiając się w nietypowy świat główny bohater szuka odpowiedzi na dręczące go od dawna pytania, ścieżki w labiryncie pamięci i próbuje odzyskać spokój. Dla utrudnienia gracz porusza się własnym cieniem, który z natury rzeczy podlega innym prawom fizyki niż istoty żywe. Potrzebuje światła żeby zaistnieć i szuka powierzchni, po których mógłby się prześlizgiwać. Jego największym wrogiem są ciemne miejsca.

Gra charakteryzuje się minimalistyczną grafiką i wyjątkową muzyką, której twórcą jest Bogdan Mizerski – muzyk i kompozytor z województwa śląskiego, znany ze swoich eksperymentów muzycznych, w których łączy kontrabas z elektroniką. Tworzy nie tylko solowe koncerty, ale również komponuje i nagrywa muzykę do teatru, filmu i pantomimy. Gra Repressed została stworzona przez spółkę Sigur Studio sp. z o.o. z Bielska-Białej.