Polkomtel zapłaci Huawei 30 mln zł

Firma telekomunikacyjna Polkomtel, należąca do kontrolowanego przez Zygmunta Solorza Cyfrowego Polsatu, podpisał porozumienie z firmą Huawei Polska o zakończeniu współpracy dot. wdrożenia systemu informatycznego. Operator sieci Plus zobowiązał zapłacić ok. 30 mln zł na rzecz Huawei.Podaje Businessinsider

Umowa między spółkami z 23 czerwca 2016 roku obejmowała wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju. Została zerwana przez Polkomtel pod koniec listopada tego roku z powodu - jak podano wówczas w komunikacie - opóźnienia wdrożenia systemu.

Businessinsider, DS