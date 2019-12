Drożejący prąd motywuje do inwestycji

Firmy mogą i powinny inwestować w efektywność energetyczną, gdyż wzrosty cen energii są nieuchronne - wskazuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Drożejący prąd pogorszy konkurencyjność polskich firm.

Według Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), tegoroczne dane pokazują, że sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym staje się coraz trudniejsza.

„Wiele czynników takich, jak wojny handlowe, konieczność dostosowania motoryzacji do rygorystycznych wymagań środowiskowych, a więc także konieczność gigantycznych inwestycji na przykład w elektromobilność, skutecznie wpłynęło na spowolnienie dynamiki wzrostu producentów części motoryzacyjnych. Rosną koszty pracownicze i ogólne koszty prowadzenia działalności, które powodują zmniejszanie konkurencyjności polskiego przemysłu w Europie i na świecie” - wskazało SDCM. Jak podkreśliło, jednym z czynników wpływających na wzrost kosztów są rosnące ceny energii elektrycznej.

Szef Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Alfred Franke, zauważył że udział energii elektrycznej w kosztach - w zależności od produkowanego asortymentu - jest znaczny. „Nasza branża współpracuje ściśle z przedsiębiorstwami z branż uznawanych za energochłonne, jak hutnicza czy chemiczna, które szczególnie odczuwają podwyżki cen energii, a to odbija się także na motoryzacji”.

Dodał, że wzrosty cen energii są „niestety nieuchronne”, podobnie jak zmniejszanie się konkurencyjności produktów firm z Polski w Europie tym wywołane.

W opinii Stowarzyszenia, rząd musi zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem, jakim jest pogodzenie polityki przemysłowej, energetycznej i kwestii zmian klimatycznych. „Zamrażanie cen energii elektrycznej, choć pozwala na uniknięcie ponoszenia większych kosztów, jest niestety działaniem czasowym i kiedyś wszyscy będziemy musieli zmierzyć się z wyższymi rachunkami za prąd” - wskazano.

Według Stowarzyszenia, firmy z sektora motoryzacyjnego, by utrzymać dalsze inwestycje i rozwój powinny być wspierane przez państwo. „A to co firmy mogą i powinny robić, to przykładowo audyty energetyczne oraz inwestycje w efektywność energetyczną. „Jej poprawa, to mniejsze zużycie energii, a przez to mniejsze rachunki” - wskazali eksperci SDCM.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych to 148 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości ponad 130 mld złotych rocznie tworzących blisko 294 tys. miejsca pracy.

PAP/ as/