Chiny negocjują z USA wstępną umowę

Urzędnicy z Chin i USA są ze sobą w kontakcie w sprawie podpisania „pierwszego etapu” porozumienia handlowego - poinformował w czwartek resort handlu ChRL. Rząd w Pekinie ogłosił również nową listę amerykańskich towarów, które mają być wyłączone z ceł.

W zestawieniu opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa finansów ChRL znalazło się sześć rodzajów produktów chemicznych, w tym olej mineralny, wosk parafinowy klasy spożywczej, polietylen o wysokiej gęstości, liniowy polietylen o niskiej gęstości i polipropylen.

Wyłączenie z ceł, nałożonych w odwecie za karne taryfy na chińskie towary wprowadzone przez Waszyngton, będzie obowiązywało przez rok licząc od 26 grudnia - napisano w komunikacie. Nie podano wartości importu produktów objętych decyzją.

Chiny i USA ogłosiły niedawno, że doszły do porozumienia w sprawie „pierwszego etapu” umowy mającej zakończyć trwający od półtora roku konflikt handlowy. Porozumienie zakłada m.in. rezygnację z wprowadzenia ceł zapowiadanych na 15 grudnia, zmniejszenie niektórych innych taryf, zwiększenie importu amerykańskich towarów do Chin i wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej w tym kraju oraz poszerzenie dostępu do jego rynku.

Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Gao Feng oświadczył na czwartkowym briefingu w Pekinie, że urzędnicy z obu krajów są ze sobą w kontakcie w sprawie podpisania umowy. Nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących osiągniętego porozumienia.

Urzędnicy z USA twierdzą, że Chiny zgodziły się zwiększyć zakupy amerykańskich produktów i usług o co najmniej 200 mld dolarów w ciągu następnych dwóch lat - podała agencja Reutera. Jak dotychczas Pekin nie potwierdził jednak publicznie wersji Waszyngtonu, a szczególnie konkretnych wartości, o jakie miał wzrosnąć import.

Przed osiągnięciem „pierwszego etapu” porozumienia chińskie władze ogłosiły wyłączenie „części soi, wieprzowiny i innych produktów” sprowadzanych z USA z ceł nałożonych w odwecie za karne taryfy amerykańskie.

PAP, KG