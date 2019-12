URE: energia z OZE sprzedana za prawie 17 mld zł

W wyniku zaplanowanych na 2019 r. aukcji dla odnawialnych źródeł energii sprzedano w sumie 79 TWh energii za prawie 17 mld zł - poinformował w czwartek Urząd Regulacji Energetyki. URE szacuje m.in., że powstanie 2,2 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie.

Urząd przeprowadził już wszystkie planowane na 2019 r. aukcje dla OZE. Na sprzedaż było w sumie 184 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości prawie 70 mld zł. W wyniku 11 z 12 przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł.

Jak podkreślił URE, niemal całe rozdysponowane wsparcie - 16,6 mld zł - trafi do instalacji nowych. Maksymalnie mogły one uzyskać ponad 44 mld zł. Instalacje istniejące - migrujące z systemu świadectw pochodzenia - z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld zł w wyniku aukcji zdołały zagospodarować nieco ponad ok. 315 mln zł, czyli niewiele ponad 1 proc. możliwego do uzyskania wsparcia.

W największej aukcji - dla dużych, powyżej 1 MW - instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych zakontraktowane zostało 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dla dużych instalacji wiatrowych. Odpowiada to powstaniu ponad 2,2 GW nowych mocy zainstalowanych w technologii wiatrowej. Tylko ułamek wartości tego koszyka przypadł dużym instalacjom fotowoltaicznym, które zakontraktowały energię za ponad 129 mln zł. W sumie wsparcie zdobyło 101 ofert. Najtańsza energia w tym koszyku została sprzedana za 162,83 zł/MWh, a najdroższa za 233,29 zł/MWh.

W aukcji dla nowych instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy, o mocy ponad 1 MW sprzedano blisko 1 002 GWh energii elektrycznej o wartości ponad 399,7 mln zł, zaoferowanej w ramach jednej oferty. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad 5,5 mld zł.

Z powodu braku wymaganej liczby ofert, bez rozstrzygnięcia pozostała aukcja dla nowych małych elektrowni wodnych. Z identycznych powodów bez rozstrzygnięć zakończyły się aukcje dla dużych nowych elektrowni wodnych, małych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dla nowych biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW. Nie rozstrzygnięto również aukcji dla istniejących małych instalacji biomasowych, w tym dedykowanych instalacji spalania biomasy, spalania wielopaliwowego, termicznego przekształcania odpadów, układów hybrydowych albo biogazowni innych niż rolnicze. Tu także nie złożono wymaganej ustawą liczby ofert.

Wyniki aukcji dla małych - poniżej 1 MW - źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych Prezes URE opublikuje niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

SzSz(PAP)