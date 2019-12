W Finlandii i Estonii wielka awaria prądu

Około 40 tys. odbiorców w południowo-środkowej części Finlandii pozostawało w czwartek rano bez prądu po przejściu burzy śnieżnej. W Estonii z powodu wichury dostępu do energii elektrycznej pozbawionych zostało łącznie ponad 50 tys. gospodarstw.

Jak poinformowało fińskie stowarzyszenie przedsiębiorstw energetycznych Energiateollisuus, na skutek szkód spowodowanych przez wichurę, przerwy w dostawie prądu dotknęły w szczytowym momencie w nocy ze środy na czwartek ok. 60 tys. gospodarstw.

Silny wiatr i opady mokrego śniegu powaliły drzewa, które uszkodziły także część trakcji kolejowych, m.in. w gminach we wschodniej części kraju. Niektóre pociągi zostały odwołane i wprowadzona została komunikacja zastępcza - podało fińskie radio Yle.

W czwartek w ciągu dnia uszkodzenia są stopniowo naprawiane i przed południem bez prądu pozostawało ok. 20 tys. odbiorców w 60 gminach.

W Estonii na skutek wichury przerwy w dostawie prądu odczuło ok. 51 tys. gospodarstw, najwięcej w północnej oraz środkowej części kraju. W godzinach porannych przywrócono dostawy dla ok. 32 tys. odbiorców - poinformował krajowy nadawca radiowo-telewizyjny ERR. Przewiduje się, że szkody powinny zostać naprawione do końca dnia.

SzSz (PAP)