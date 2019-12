Solorz przejmuje na potęgę. Asseco za 1,18 mld zł

Polsat Cyfrowy Polsat chce kupić 22 proc. akcji Asseco Poland. Solorz: dodatkowa szansa na rozwój Cyfrowy Polsat planuje kupić za 1,18 mld zł 21,9 proc. akcji Asseco Poland. Informują Wirtualne media

Zygmunt Solorz z tak reklamował transakcję:

Będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie - komentuje Zygmunt Solorz.

W komunikacie giełdowym podano, że Cyfrowy Polsat na kupno akcji Asseco Poland zdecydował się ogłosić po analizach rynkowych oraz rozmowach z zarządem tej spółki oraz jej prezesem i największym akcjonariuszem indywidualnym Adamem Góralem.

Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland. Zaznaczył, że chce przejąć maksymalnie 18,211 mln walorów stanowiących 21,95 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Za jedną akcję proponuje 65 zł, tym samym na zakup akcji wyda maksymalnie 1,18 mld. Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski.

Zapisy do sprzedaży akcji będą przyjmowane do najbliższego poniedziałku. Kupno walorów przewidziano na 30 grudnia. Zaznaczono, że jeśli na sprzedaż zdecydują się właściciele więcej niż 18,05 mln akcji Asseco Poland, dalsze akcje nabędzie inny podmiot lub podmioty kontrolowane przez Zygmunta Solorza.

Nowe trendy na rynku wymagają wykorzystywania w przygotowywaniu usług i produktów najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, bazujących na najwyższej jakości rozwiązaniach informatycznych. Asseco Poland jest największą polską spółką informatyczną, dostarczającą swoje rozwiązania do wielu sektorów transformującej się polskiej gospodarki - stwierdzono.

Transkacja między Cyfrowym Polsatem a Asseco ma swoją drugą stronę.Wcześniej bowiem Polkomtel, oprator sieci Plus, poinformował,że zawarł ugodę z Huawei, zapłaci mu ok. 30 mln zł

Klienci wymagają najwyższej jakości usług, które muszą być tworzone na bazie skutecznych rozwiązań z obszaru IT. Stąd, aby móc w przyszłości skutecznie rozwijać swój biznes i skupić się na działalności podstawowej, czyli oferowaniu usług i produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych, Cyfrowy Polsat potrzebuje doświadczonego i wiarygodnego partnera w obszarze IT - dodała firma.

W informcji prasowej Polkomtel zaznaczył, że dla niej Asseco może stać się głównym partnerem technologicznym, wspierającym rozwój i utrzymanie jej systemów informatycznych, natomiast specjalistyczne usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego Polsatu mogą poszerzyć ofertę Asseco Poland.

Haitong Bank zaleca kupno akcji Play, Cyfrowego Polsatu i Netii, a sprzedaż walorów Orange Polska

Dodatkowym impulsem dla Cyfrowego Polsatu do zaangażowania kapitałowego w Asseco Poland, jest fakt, że branża IT jest silnikiem napędowym niemal wszystkich sektorów zarówno polskiej, jak i światowej gospodarki. Współpraca obydwu firm może być więc naturalnym krokiem w czasach rozwoju Gospodarki 4.0, której podstawą są IoT, big data czy chmura obliczeniowa oraz 5G - komentuje Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu. Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie - dodał Zygmunt Solorz, większościowy akcjonariusz Cyfrowego Polsatu. Nie mam wątpliwości, że zacieśnienie współpracy może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności zarówno Asseco Poland, jak i Grupy Cyfrowego Polsatu - uważa Góral. Szansa rozszerzenia współpracy, którą otrzymuje nasz zespół jest szansą niepowtarzalną, przy czym to od naszych dotychczasowych akcjonariuszy, w dużej mierze, będzie zależało, czy dojdzie do urzeczywistnienia realizacji tych planów. W związku z tym zwracam się do naszych akcjonariuszy o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland - napisał Adam Góral.

Jeśli zaproszenie do sprzedaży akcji Asseco Poland dojdzie do skutku, będzie do kolejna duża akwizycja Cyfrowego Polsatu. W 2017 i 2018 roku firma Zygmunta Solorza za ok. 1,3 mld zł kupił 66 proc. akcji Cyfrowego Polsatu (drugą część tego pakietu w ramach wezwania giełdowego). W grudniu 2017 roku Cyfrowy Polsat za 107 mln zł nabył 100 proc. udziałów spółek nadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34 proc. udziałów nadawcy Fokus TV i Nowa TV. Pod koniec maja ub.r. Cyfrowy Polsat przejął już 50 proc. udziałów Eleven Sports Network plus jedną akcję. Wydał na to 35,9 mln euro.

W pierwszych trzech kwartałach br. grupa Cyfrowy Polsat osiągnęła 8,61 mld zł przychodów sprzedażowych i 802,7 mln zł zysku netto. Na koniec września br. grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 17,27 mln jednostkowych usług (RGU), co wobec 16,85 mln rok wcześniej daje wzrost o 2,5 proc. W segmencie abonamentowym sprzedaż zwiększyła się o 3,8 proc. do 14,59 mln RGU, a w pionie prepaidowym zmalała o 4,1 proc. do 2,68 mln. Do grupy należą przede wszystkim Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel oraz przejęte w ostatnich latach Netia i Eleven Sports. Większościowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz, ma walory stanowiące 57,34 kapitału i dające 65,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Czytaj też:Solorz ma apetyt na Asseco

WM, DS