Królewski przejazd z iTaxi i Hankook

Realizacje niestandardowych projektów powoli stają się domeną czołowego dostawcy usług taksówkowych. 26 listopada z okazji meczu Realu Madryt, iTaxi i Hankook Tire przygotowali wspólnie specjalną promocję – 30-procentową zniżkę na przejazd komfortowym autem. Mecze Królewskich są zawsze piłkarskim świętem, a tego dnia mogli świętować nie tylko kibice.

iTaxi, poza działalnością związaną z zamawianiem przejazdów komfortowym autem, jest także świetnym partnerem do organizowania niecodziennych akcji. Doskonałym przykładem jest ostatnia współpraca z Hankook Tire, która spotkała się dużym zainteresowani klientów iTaxi.

Każdy mecz Realu Madryt to piłkarskie święto

Fundamentem akcji był prestiżowy mecz Królewskich. Z tej okazji polscy kibice Realu Madryt, i nie tylko kibice, mogli skorzystać ze specjalnej zniżki na przejazdy. Łącznie z promocyjnych przejazdów skorzystało 3000 osób w całej Polsce.

Polscy kibice są wielkimi fanami piłki nożnej. Wiemy, jak wielu z nich obserwuje poczynania Realu Madryt i z tego powodu chcieliśmy im ułatwić dojazd do pubów, klubów i wszystkich innych miejsc, gdzie można było obejrzeć mecz. iTaxi wybraliśmy, ponieważ podejmuje się niestandardowych akcji, a swoimi działaniami obejmuje całą Polskę – mówi Seweryn Dziwir, Specjalista ds. Marketingu Hankook Tire Polska.

Przejazd najbardziej pożądanym samochodem elektrycznym świata

W akcji nie mogło zabraknąć Tesli S, wyjątkowego auta z napędem elektrycznym. Każdy zamawiający przejazd tego dnia mógł trafić na elektryka. Co więcej, po osiągnięciu celu, pasażer dowiadywał się, że koszt podróży poniósł Hankook Tire!

Auta z naszej floty zapewniają nie tylko wygodną i bezpieczną podróż, ale też świetnym nośnikiem reklamy. Współpraca z Hankook Tire jest dowodem na to, że jesteśmy gotowi na niestandardowe formy promocji – ocenia Przemysław Zbróg, Advertising Product Manager iTaxi.

Hankook został zwycięzcą tego dnia!

3000 przejazdów i mnóstwo niespodzianek w postaci darmowego przejazdu dla klientów iTaxi to niebywały sukces akcji. Może i Królewscy w tym meczu zremisowali, ale to Hankook Tire został tego dnia zwycięzcą. Jak wyglądała akcja, można zobaczyć na filmie:

Hankook Tire – producent opon klasy premium.

iTaxi to polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną, która działa na rynku od ponad 7 lat obejmując swym zasięgiem największe miasta w Polsce. Firma kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi przejazdami taxi w firmie. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, Dobry Wzór czy certyfikat Rzetelna Firma. Została też dostrzeżona w konkursie branżowym – Mobile Trends Awards 2018.