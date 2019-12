Makau: nie pozwolimy na ingerencje obcych sił

Nie pozwolimy na żadne ingerencje obcych sił w sprawy Makau ani Hongkongu - oświadczył w piątek przywódca ChRL Xi Jinping. Podczas uroczystości z okazji 20-lecia przyłączenia Makau do Chin pochwalił ten region za patriotyzm i lojalność.

Podczas ceremonii oficjalnie zaprzysiężono również popieranego przez Pekin nowego szefa administracji Makau Ho Iat-senga.

Komunistyczne Chiny objęły władzę nad Makau 20 grudnia 1999 roku. Od tamtej pory była portugalska kolonia jest specjalnym regionem administracyjnym ChRL, zarządzanym zgodnie z modelem „jeden kraj, dwa systemy”, podobnie jak sąsiedni Hongkong, który do 1997 roku był kolonią brytyjską.

Muszę podkreślić, że odkąd Hongkong i Makau powróciły do ojczyzny, zarządzanie sprawami tych specjalnych regionów administracyjnych jest w całości wewnętrzną sprawą Chin (…) Nie pozwolimy na ingerencje żadnych zewnętrznych sił - powiedział chiński przywódca.

Xi pochwalił Makau za patriotyzm i lojalność. Odnotował również, że w regionie obowiązują przepisy o bezpieczeństwie narodowym. Podobne przepisy starano się wprowadzić w Hongkongu, ale projekt zawieszono w 2003 r. w związku z masowym sprzeciwem mieszkańców.

Obecnie w Hongkongu od ponad pół roku trwają antyrządowe protesty, których uczestnicy domagają się demokratycznych wyborów i zarzucają rządowi centralnemu ChRL ograniczanie autonomii ich regionu. Władze w Pekinie oskarżały „obce siły”, w tym Wielką Brytanię i USA, o podsycanie niepokojów w Hongkongu. Tymczasem w Makau nie pojawił się żaden znaczący ruch sprzeciwu wobec władzy komunistów.

Xi podkreślił osiągnięcia ekonomiczne Makau od jego przyłączenia do ChRL. Nie odniósł się wprost do biznesu hazardowego, z którego pochodzi ok. 80 proc. wpływów do regionalnego budżetu, ale zachęcił do dywersyfikacji lokalnej gospodarki i wezwał do wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą projekt rozwoju obszaru gospodarczego Delty Rzeki Perłowej.

Chiński przywódca zapowiedział dalszą integrację Makau z Chinami kontynentalnymi, choć nie wymienił żadnych konkretnych kroków. Komentatorzy spodziewali się wcześniej, że Xi wynagrodzi Makau za jego lojalność, ogłaszając nowe przedsięwzięcia gospodarcze.

Xi odwiedził Makau po raz pierwszy od 2014 roku. W związku z jego wizytą w regionie wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, które dotyczą szczególnie osób przybywających z Hongkongu. Do Makau nie wpuszczono m.in. reporterów publicznej hongkońskiej stacji RTHK i dziennika „South China Morning Post” - informowały te media.

