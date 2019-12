Polfa Tarchomin dostanie od państwa 200 mln zł

Wniosek Polfy Tarchomin o dokapitalizowanie w wysokości 200 mln zł został pozytywnie rozpatrzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, podała spółka.

Dziesięcioletni biznesplan dołączony do wniosku zakłada dynamiczny wzrost dzięki nowemu budynkowi produkcyjno-laboratoryjnemu, rozwojowi produktów highly potent oraz modernizacji infrastruktury energetycznej.

Celem nowej emisji jest pozyskanie środków na kluczowe dla rozwoju spółki inwestycje m.in. na budowę nowej infrastruktury niedostępnej obecnie na terenie Polski, która umożliwi rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce. Zwiększy to dostępność strategicznych leków na rynku. W obszarze gospodarczym, potencjalne obniżenie cen leków wpłynie pozytywnie na poziom wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leki, a w konsekwencji pozwoli na poprawę racjonalności ekonomicznej w gospodarowaniu jego środkami” - czytamy w komunikacie.

Spółka wystąpiła do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokapitalizowanie w drodze objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki za kwotę wynoszącą 200 mln zł, podano również.

Dokapitalizowanie otwiera nowe możliwości rozwoju Polfy Tarchomin i całej branży farmaceutycznej. Ostatnia firma farmaceutyczna znajdująca się w domenie Skarbu Państwa przez dziesięciolecia nie otrzymała wsparcia w inwestycjach. Teraz nowa technologia ma przysłużyć się nie tylko firmie, ale i całej branży. Zabezpieczenie potrzeb lekowych państwa przez krajowego producenta jest bardzo istotne, a Polfa ze swoim wieloletnim dorobkiem i unikalnym doświadczeniem w produkcji leków powinna być ważnym elementem systemu” - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, cytowany w komunikacie.

Polfa Tarchomin przechodzi modernizację zakładu. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły 48 mln zł (w porównaniu do 15 mln zł łącznie w latach 2016 i 2017). Firma przygotowuje się do odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie strategicznych leków w Polsce, jak również poszerza swoją aktywność na rynkach międzynarodowych. Celem jest zwiększenie wartości spółki dla większościowego akcjonariusza - Skarbu Państwa.

„Pozyskane środki pozwolą na zbudowanie nowego obszaru produkcyjnego (dla produktów liofilizowanych) i laboratoryjnego, inwestycję w leki highly potent, jak również modernizację infrastruktury energetycznej. Przed złożeniem wniosku o dokapitalizowanie firma przeszła pozytywnie test prywatnego inwestora” - podkreślił prezes Polfy Tarchomin Jarosław Król, cytowany w komunikacie.

Wniosek o dokapitalizowanie zawiera plan rozwoju spółki w horyzoncie najbliższych 10 lat.

Do tej pory spółka finansowała inwestycje z własnych przychodów. Obecnie na skutek optymalizacji oraz sprzedaży niewykorzystanych gruntów firma jest gotowa do poniesienia większych inwestycji. Celem jest zabezpieczenie obszarów leczniczych w Polsce, jak również produkcja substancji aktywnej do wytwarzania gotowych form leków, wskazano także.

Polfa Tarchomin jest najstarszym producentem leków w Polsce. Specjalizuje się w produkcji leków, które zapewniają szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod leczenia, zwłaszcza w obszarze leków przeciwbakteryjnych (antybiotyki); leków przeciwcukrzycowych (insuliny); leków działających na ośrodkowy układ nerwowy oraz produktów dermatologicznych. Roczne możliwości produkcyjne zakładu to 65 milionów opakowań leków w formie stałej (tabletki, kapsułki), aerozoli oraz żeli. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych.

(ISBnews)