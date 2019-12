PGNiG: SMOK wchodzi do komercyjnego użytku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje, że w 2019 r. przeładuje 40 tys. ton LNG, tj. o 27% więcej r/r, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. Zaprojektowane przez inżynierów z PGNiG mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego - SMOK - wchodzi obecnie do komercyjnego użytku, co umożliwi dalszy rozwój rynku LNG małej skali.

Gaz w formie skroplonej jest najczęściej stosowany jako alternatywa dla gazu sieciowego na terenach, gdzie nie ma dostępu do ogólnopolskiej sieci gazowej. Jednak LNG ma również duży potencjał, by częściowo zastąpić olej napędowy w transporcie drogowym, o czym świadczą podpisywane przez Grupę PGNiG kontrakty na dostawy LNG do autobusów miejskich czy flot ciężarówek. Szacujemy, że w całym 2019 roku przeładujemy 40 tys. ton LNG. To oznacza wzrost o 27% r/r. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim urządzeniom jak SMOK polski rynek LNG małej skali będzie się rozwijał jeszcze dynamiczniej - powiedział Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Instalacja o zastrzeżonej nazwie SMOK powstała z myślą o potrzebach mniejszych odbiorców gazu skroplonego. Pozwala ona precyzyjnie odmierzać ilość paliwa dostarczanego za pomocą cystern samochodowych. Dzięki temu odbiorca może kupić tyle gazu, ile mu potrzeba, a nie - jak wcześniej - jedynie cały ładunek cysterny. Brak takiej możliwości stanowił dużą barierę dla rozwoju rynku LNG małej skali, a straty wynikające z niedokładnych pomiarów mogły sięgnąć nawet kilku procent całości ładunku. SMOK pozwala na ich zminimalizowanie do 0,2%, zaznaczono w materiale.

Polska Spółka Gazownictwa będzie korzystać z urządzenia na stacjach regazyfikacyjnych na obszarze działalności Oddziału Gazowniczego w Krakowie.

SMOK to urządzenie opracowane przez specjalistów z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w ramach prac badawczo-rozwojowych. Dwa egzemplarze są obecnie wykorzystywane jako urządzenia legalizacyjne. Będą służyły również do legalizacji kolejnych wersji SMOK-ów. Trzeci, przewoźny egzemplarz, budowany był dla Polskiej Spółki Gazownictwa - Oddziału Gazowniczego w Krakowie. Sprzęt uzyskał też ważny na terenie całej Unii Europejskiej certyfikat oceny zgodności, co oznacza jego zatwierdzenie do rozliczeń fiskalnych.

To urządzenie przyczyni się do zabezpieczenia ciągłości dostaw do naszych stacji regazyfikacyjnych. Zamierzamy z niego intensywnie korzystać, zwłaszcza, że jesteśmy bardzo bliscy oddania do użytku sześciu kolejnych stacji na obszarze Małopolski - w Racławicach, w Rytrze, w Jabłonce, stacji mobilnych w Stryszawie i w Stadłach oraz drugiej naszej stacji w Białce Tatrzańskiej, bo mamy tam gotowy prawie 1 km nowej sieci i na możliwość korzystania z gazu czekają kolejni klienci - powiedział Paweł Firlej, dyrektor Oddziału Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie.

Inżynierowie z PGNiG przygotowali już kolejną wersję SMOK-a, która posłuży do legalizacji dystrybutorów LNG na stacjach sprzedających gaz skroplony jako paliwo w transporcie drogowym. PGNiG zaoferuje taką usługę, wykorzystując w tym celu nowszą, mniejszą wersję standardowego urządzenia, dostosowaną do pomiaru przepływu niewielkich ilości LNG. W ciągu kilku tygodni znajdzie ona pierwsze zastosowanie w stacji tankowania autobusów w zajezdni MZA przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, podano także.

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony firm transportowych, które chcą przestawić swoje floty na LNG. Dla nich to nie tylko niższe koszty paliwa, ale także - na przykład dla ciężarówek jeżdżących do Niemiec - mniejsze opłaty za korzystanie z tamtejszych dróg - dodał Kroplewski.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)SzSz