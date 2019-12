Idea Bank Ukraina sprzedany

Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.

„Rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na zbycie 298 741 975 sztuk akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, spółki utworzonej i istniejącej pod prawem ukraińskim, na rzecz Dragon Capital Investments Limited, spółki zarejestrowanej na Cyprze, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., spółki zarejestrowanej w Jersey i osoby fizycznej, jako kupujących, przy udziale Dragon Capital LLC, spółki zarejestrowanej na Ukrainie, jako brokera, oraz udziału o wartości nominalnej 5 000 500 UAH, stanowiącego 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, spółki utworzonej i istniejącej pod prawem ukraińskim, na rzecz Napalor Holdings Limited, spółki zarejestrowanej na Cyprze, jako kupującym, oraz na zawarcie stosownych umów” - czytamy w komunikacie.

W październiku Getin Holding poinformował, że podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony listu intencyjnego, termin zamknięcia rozważanej transakcji dotyczącej sprzedaży akcji i udziałów spółek został ustalony na I kwartał 2020 r.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

