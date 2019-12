Obwodnica Poznania gotowa! 1,5 roku przed terminem.

Strabag ukończył prace przy budowie trzeciego pas a autostradowej obwodnicy Poznania na odcinku 16 km. Kontrakt przewidziany na 90 tygodni (pomijając okresy zimowe), podpisany w listopadzie 2018 roku z Autostradą Wielkopolska SA, miał zostać ukończony w maju 2021.

Roboty rozpoczęto w marcu 2019r, zasadnicza ich część, czyli dobudowa 3 pasa ruchu wraz z infrastrukturą towarzyszącą została przekazana kierowcom 20 grudnia 2019r czyli 1,5 roku przed terminem wynikającym z podpisanej umowy.

Budowa prowadzona była przy nieprzerwanym ruchu pojazdów na autostradzie A2, którą codziennie przejeżdża ok 70 tys. pojazdów. Daje to ok.18 mln samochodów w czasie trwania wykonywanych prac budowalnych. Największym wyzwaniem było wytyczenie tymczasowej organizacji ruchu, tak by w jak najmniejszym stopniu ograniczała przepustowość autostrady. W całym cyklu budowy na autostradzie utrzymano po 2 pasy ruchu w obu kierunkach.

Do budowy nawierzchni ścieralnej A2 oraz warstwy wiążącej zastosowano technologię modyfikacji asfaltu granulatem gumowym RubberBit, opatentowanej przez Strabag. Rozwiązanie wykorzystujące gumę ze zużytych opon sprawia, że nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Nawierzchni wykonana w tej technologii powoduje skrócenie drogi hamowania o 25%. Jednocześnie pojazdy osiągają lepszą przyczepność. Tego typu nawierzchnie STRABAG zastosował m.in. na Trasie Nowohuckiej (Wschodniej Obwodnicy Krakowa), która jest fragmentem drogi S7 oraz na drodze S8 od węzła Opacz do węzła Janki. Poza budową trzeciego pasa zamontowano 86 km barier stalowych, ustawiono 28 000 m2 ekranów dźwiękochłonnych, wymieniono systemu oświetlenia na całym odcinku , na 1300 opraw led. Ponadto ułożono łącznie ok 20 km kabli oraz zamontowano 10 bramownic wyposażonych w elementy systemu zarządzania ruchem takie jak: tablice zmiennej treści kamery wizyjne oraz kamery detekcji ruchu.

