Esencją Świąt Bóg, nie przygotowania

Przygotowania do uroczystości świąt Bożego Narodzenia, także naszych świątecznych spotkań, nie powinny przysłonić daru, którym jest sam Bóg, który przychodzi do człowieka - podkreślił w rozmowie prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Ostatnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia winny się skupić przede wszystkim na słuchaniu słowa Bożego i czuwaniu na modlitwie, a także na uczestnictwie w sakramencie pojednania, który zbliżyłby nas do Pana Boga, a jednocześnie na wdzięczności w sercu za ten wielki dar, którym jest Boże Narodzenie” - powiedział prymas.

Dodał, że wydarzenie to - jak mówi nam papież Franciszek - „nie jest tylko obrazem, mitem czy wyobrażeniem, ale jest przede wszystkim wydarzeniem, bo Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie”.

Zapytany, czy zabieganie przedświąteczne i gonitwa za prezentami nie przysłaniają nam wymiaru duchowego tych świąt, abp Polak odpowiedział: „Święta te przypominają nam, że Bóg, przychodząc do nas, stał się wielkim darem, który otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, to wielki dar Bożej obecności pośród nas. I stąd zwyczaj, że na święta Bożego Narodzenia przygotowujemy różne dary, różne prezenty, że to również stanowi dla nas troskę i zabieganie”.

Dodał jednocześnie, że musimy pamiętać, aby to, co jest znakiem świętowania i co jest naszą odpowiedzią na ten wielki dar Boży, „nie wyprzedziło tego daru, żeby to wszystko, co jest związane z ludzkim przeżywaniem Bożego Narodzenia, z obdarowywaniem siebie nawzajem, przygotowaniem samej uroczystości, także naszych świątecznych spotkań, nie przysłoniło tej radości i tego daru, którym jest sam Bóg, który przychodzi do człowieka”

Prymas podkreślił też, że „jeśli odkryjemy ten dar, jeżeli będziemy go z wdzięcznym sercem przyjmowali, to również wszystkie inne troski, zabiegania, to wszystko, czym żyjemy na zewnątrz w czasie świąt Bożego Narodzenia, będzie miało nie tylko właściwy wymiar i właściwe proporcje, ale też właściwy sens”.

Abp Polak zwrócił też uwagę na to, że konsekwencją tego, że w święta Bożego Narodzenia odkrywamy ten wielki dar, jakim jest Bóg, który przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie, „powinno być także otwarte serce i dłonie wobec wszystkich naszych bliźnich, zwłaszcza wobec tych, którzy oczekują naszej pomocy i troski”.

„Jest jakby rzeczą naturalną, że święta Bożego Narodzenia otwierają nas także w geście miłości i miłosierdzia wobec naszych bliźnich. Pamiętajmy, że najważniejszy jest dar obecności. A więc, tak jak Bóg przychodząc w Jezusie Chrystusie, staje się pośród nas obecny, tak samo i my chciejmy być obecni przy ludziach chorych, cierpiących i odwiedzajmy ich w domach, szpitalach, przy tych, którzy przeżywają te święta w różnych trudnościach” - zaapelował prymas.

Dodał, że nasza obecność, to przede wszystkim nasza widoma pomoc nie tylko przez to, że będziemy jakieś wielkie dary zbierać dla innych, ale przede wszystkim, że będziemy dla nich w tym czasie.

„Przyjmując ich do naszych domów, do naszych stołów, że w ten sposób rzeczywiście będziemy dzielić się darem obecności z drugim człowiekiem” - podkreślił abp Polak.

PAP/ as/