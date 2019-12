Facebook prezentuje najpopularniejsze trendy

Jak co roku także i teraz Facebook przygotował Raport o Tematach i Trendach w 2019 roku. W dokumencie zaprezentowano statystyki dotyczące tematów konwersacji popularnych na Facebooku w roku 2018, a także zapowiedzi co do tych kwestii, które mogą być istotne w nadchodzącym, 2020 roku.

Jak czytamy w dokumencie:

Na podstawie analizy tematów, które cieszą się rosnącą popularnością, marketerzy mogą przewidywać potencjalne zmiany w otaczającym nas świecie (np. w zakresie odżywiania, popularnych produktów, mediów, z których korzystamy, podejmowanej aktywności fizycznej oraz sposobów spędzania czasu).

Informacje przyporządkowano do siedmiu odrębnych kategorii: moda i uroda, handel, rozrywka, gastronomia, ciało i umysł, nauka i technologie oraz podróże i wypoczynek.

Dane są zaskakujące! Np. w przypadku jedzenia coraz częściej użytkownicy nie interesują się tylko poszczególnymi daniami ale też metodą przygotowania i pochodzeniem składników. Pojawiają się też nowe trendy jeśli chodzi o treningi czy… wyjazdy wakacyjne!

W przypadku Urody rosnącą popularność zdobywa zjawisko K-Beauty, oznaczające orientalne, koreańskie metody dbania o skórę, włosy, paznokcie i dobre samopoczucie. Jak komentuje w dokumencie Tessa Mansfield, chief creative officer w Stylus:

K-Beauty trafiło idealnie w trendy, łącząc wiedzę, naukę oraz to co zyskuje popularność na Instagramie. W efekcie jest to ciekawe i rozrywkowe doświadczenie. Nic dziwnego, że tyle osób interesuje się tą kwestią.

Jednak nie tylko to jak dbać urodę jest istotne ale też - czy dana metoda jest eko. Zielona Uroda to także istotny trend, pokazujący, iż firmy kosmetyczne i odzieżowe muszą coraz bardziej zwracać uwagę na dbałość o środowisko naturalne.

Co więcej bycie eko jest istotne także w przypadku handlu - ograniczanie emisji dwutlenku węgla przez firmy, stosowanie rozwiązań bio, zamiast plastiku, wreszcie kwestia plastikowych słomek dominują w dziale Commerce dokumentu. Inną istotną kwestią jest obrót zamknięty czy też tzw. gospodarka cyrkularna. Toteż pewnym ewenemten wydaje się w tym mrowiu proekologicznych trendów Slefie Selling, czyli rosnąca siła mediów społecznościowych w zakresie promocji własnego wizerunku i… popularnych marek!

Zaskoczenia? Zdecydowanie rosnąca popularność kina gozy, opisana w dziale rozrywka. Forrory w 2018 i 2019 roku nie tylko zaliczyły odrodzenie ale powoli doganiają kino superbohaterskie w kwestii popularności. Czy zaczynamy lubić się bać? Tessa Mansfield jest innego zdania:

Prostacki strach to nie jedyna metoda na dobry horror. Upiorne opowieści mogą być bardziej dogłębnym badaniem meandrów ludzkiej natury, a widzów interesuje nie tyle czysty lęk co losy skomplikowanych bohaterów.

Popularne, zwłaszcza wśród najmłodszego „pokolenia Z” jest też streamowanie - nie tylko gier ale i życia codziennego, jak również wirtualna sztuka.

Relaks to jednak nie tylko kino czy internet ale też pokarm dla ciała. W tym przypadku bodaj największym zaskoczeniem jest rosnąca popularność Chleba 2.0, czyli nowoczesnego, eko pieczywa z precyzyjnie dobranych składników.

Rośnie też popularność wypoczynku na łonie natury, jednak zjawisko znane jako Glamping, w odróżnieniu od tradycyjnego campingu, oferuje rodzaj luksusowego obcowania z przyrodą… przy zachowaniu podstawowych warunków campingowych.

Jak widać świat zmienia się coraz bardziej a to co jeszcze kilka lat temu wydawało się nietypowe dziś jest popularnym pożądanym trendem. Jak zmieni się Facebook za kolejny rok? Pozostaje tylko poczekać.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest w języku angielskim: The 2019 Topics & Trends Report from Facebook IQ

Facebook/ as/