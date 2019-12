W Poznaniu śpiewają dla ochrony klimatu

Poznański Chór Chłopięcy przyłączył się do akcji #Resolution2020, która jest muzycznym protestem przeciwko degradacji środowiska naturalnego. „Ziemia umiera na naszych oczach. Nie chcemy patrzeć na to obojętnie” - podkreślił dyrektor Chóru Jacek Sykulski.

Jak przypomniał poznański magistrat, #Resolution2020 to projekt zrzeszający artystów i aktywistów z całego świata, których łączy wspólny cel - uczulić społeczeństwo na problem zmian klimatycznych. Każdy, kto angażuje się w akcję, nagrywa swoją wersję piosenki „World On Your Shoulders”, autorstwa Robin Howl, Violet Skies i Holly Fletscher.

Do tej pory do akcji włączyli się artyści z ponad 100 krajów. W Polsce - Poznański Chór Chłopięcy, który zaprezentował właśnie swoją aranżację utworu.

Dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jacek Sykulski podkreślił, że „Ziemia umiera na naszych oczach. Każdego roku coraz dotkliwiej doświadczamy konsekwencji ingerencji człowieka w środowisko naturalne”.

„Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu. Coraz mniej Polaków pamięta białe zimy w naszym kraju, za to od kilku lat nawiedzają nas tropikalne temperatury latem. Wzrasta poziom mórz, coraz częściej wybuchają pożary lasów i dotykają nas susze. W wyniku zmian klimatycznych ginie coraz więcej gatunków zwierząt. Nie umiemy i nie chcemy patrzeć na to obojętnie i dlatego postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie” - zaznaczył.

Teledysk Poznańskiego Chóru Chłopięcego został zrealizowany w stolicy Wielkopolski. Poznański magistrat przypomniał, że widoczne na filmie kolorowe rzeźby, wśród których stoją chórzyści, to „Totemy” - instalacja artystyczna autorstwa Alicji Białej, będąca symbolem, obrazującym skalę niszczenia środowiska naturalnego na świecie. Każdy z sześciu „Totemów” dotyczy innego zagadnienia, m.in. smogu, deforestacji, czy wymierania populacji dzikich zwierząt.

Akcji #Resolution2020 patronują światowe gwiazdy m.in. Keira Knightley, Emma Thompson czy Annie Lennox.

PAP/ as/