Polak zjada rocznie 12 kg ryb. Średnia unijna to ponad 23 kg

Statystyczny Polak zjada rocznie ponad 12 kg ryb i owoców morza, najwięcej mintaja, śledzi i makreli - wynika z najnowszych danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mimo że spożycie rośnie, to wciąż jest o połowę niższe niż średnio w UE.

Dodano, że w ostatnich latach spożycie ryb w Polsce wynosiło 11-12 kg rocznie, czyli o ok. 50 proc. mniej niż średnio w UE - 24,3 kg. Było porównywalne z konsumpcją w krajach ościennych, tj. Niemczech, Austrii czy Litwie. Najwięcej ryb jedzą Hiszpanie i Portugalczycy (odpowiednio 46 i 57 kg na osobę), natomiast najmniej na Węgrzy oraz Rumunii i Bułgarzy (5-7 kg).

IERiGŻ poinformował, że w strukturze spożycia w UE największe znaczenie mają: tuńczyki, dorsze, łososie, mintaje i krewetki. W podaży dominują produkty pochodzące z połowów (75 proc.), a ryby i owoce morza hodowlane stanowią 25 proc. Dodano, że Polacy najchętniej sięgali w ubiegłym roku po mintaja (2,21 kg na osobę), śledzia (2,14 kg) i po makrelę (1,18 kg).

Jak zaznaczono, 78,1 proc. w polskim menu stanowiły ryby morskie, a zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają te słodkowodne, które mają 19-proc. udział, oraz owoce morza z wynikiem 2,9 proc.

Z danych Instytutu wynika, że w ub. roku największy wzrost w Polsce (o 14 proc.) dotyczył owoców morza, rocznie zjadamy 0,35 kg na mieszkańca. Spożycie ryb morskich zwiększyło się o 2,6 proc. rok do roku, do 9,6 kg na osobę, natomiast ryb słodkowodnych spadło o 5,1 proc., do 2,34 kg na osobę.

Wskazano, że spośród najpopularniejszych gatunków ryb, największy wzrost spożycia w naszym kraju (o 85 proc., do 0,78 kg rocznie na osobę) odnotowały czarniaki. Według ekspertów IERiGŻ ten wzrost prawdopodobnie wynika z tego, iż zastępują one na rynku silnie drożejące dorsze (czarniaki nazywane są także dorszami czarnymi).

Dodali, że znacznie wzrosło też spożycie tuńczyków o 13 proc., do 0,54 kg na osobę, makreli o 10 proc. (do 1,18 kg), a śledzi, karpi i pstrągów o 5-7 proc. (do odpowiednio 2,14 kg, 0,60 kg i 0,48 kg). Spośród owoców morza najchętniej jedliśmy krewetki (0,19 kg).

Instytut podał, że spadła natomiast konsumpcja łososi (o 30 proc., do 0,51 kg). „Wydaje się, że bardzo wysokie ceny oraz częste negatywne informacje medialne o warunkach i metodach produkcji wpłynęły na znaczącą rezygnację z ich zakupu przez klientów indywidualnych, a popyt zgłaszany jest obecnie głównie przez sektor HORECA (hotele, restauracje, catering)” - wskazano.

