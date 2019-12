Mikołaj Wild prezesem CPK. Wygrał konkurs

Decyzją rady nadzorczej Mikołaj Wild, dotychczasowy p.o. prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK), został prezesem zarządu. Natomiast Sylwia Matusiak została wybrana na członka zarządu ds. komunikacji i PR, podał CPK. Informuje ISBnews

Do konkursu na prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny wpłynęło siedem zgłoszeń. Dziewięć osób wzięło udział w postępowaniu na członka zarządu ds. komunikacji i PR.

Przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami. Na ich podstawie oraz biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów, wybraliśmy tych, którzy będą zasiadali w zarządzie. Aktualnie zarząd spółki działa w pełnym, mocnym składzie, co zapewni jeszcze większą dynamikę prac i skuteczną realizację celów strategicznych powiedziała wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Dagmara Zawadzka, cytowana w komunikacie.

Wyłoniony w konkursie prezes CPK Mikołaj Wild od 9 maja 2017 r. był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W maju br. został powołany, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o CPK, na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki. 28 listopada rada oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK, przypomniano.

Sylwia Matusiak od lipca 2019 r. jako członek zarządu delegowany przez radę nadzorczą pełniła nadzór nad Biurem Komunikacji i PR oraz Biurem Strategii i Współpracy Międzynarodowej CPK. Zasiada w radzie nadzorczej CPK od momentu rozpoczęcia działalności tej spółki.

W skład zarządu CPK wchodzą także: Piotr Malepszak, odpowiadający za część kolejową inwestycji, Dariusz Sawicki, w którego gestii jest komponent lotniczy i Michał Wrona, odpowiedzialny za finanse spółki, zakończono w informacji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

