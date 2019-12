Premier: Przyjęliśmy projekt budżetu bez deficytu

Przyjęliśmy budżet bez deficytu, zrównoważony. To najlepszy budżet od trzydziestu lat - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie corocznej wypłaty 13. emerytury. W 2020 r. koszt wypłaty świadczenia wyniesie ok. 11,75 mld zł.

Tzw. 13. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 r. będzie to 1200 zł). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Wzrost gospodarczy jest w naszej głowie, naszych pomysłach i psychologii. Warto, by Polacy mieli wiarę w przyszłość. Jestem przekonany, że to najlepszy budżet w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Można powiedzieć, że dajemy taki prezent pod choinkę Polsce. Dajemy projekty rozwojowe, jak budowy dróg powiatowych czy ekspresowych, ale i wypełniamy zobowiązania sojusznicze, bezpieczeństwa. Także każda sfera jest zabezpieczona. Zdrowy rozwój gospodarczy opiera się na finansach publicznych, które u nas nigdy nie były w tak dobrym stanie, dzięki pogonieniu mafii vatowskiej. Także spokojnie możemy usiąść przy stole wigilijnym i pozytywnie patrzeć w przyszłość. Bardzo się cieszę również, że rok 2019 według statystyk europejskich to rok powrotów. Zrównoważony budżet na pewno przyczyni się, by było ich jak najwięcej. Pomimo pewnych wybojów po drodze jest to budżet, który obiecaliśmy. Jeżeli chodzi o emerytów, rencistów i osób fizycznie słabszych to rozmawiałem ostatnio dużo z prezydentem o tej kwestii. Podkreślał, że należy wspierać osoby, które najbardziej tego potrzebują. Chcę też mu podziękować za współpracę przy budżecie i zmianę w postaci waloryzacji co najmniej o wartości 70 zł. Beneficjentem tej zmiany będzie ponad 6 milionów osób pobierających renty i emerytury. Trzynasta emerytura będzie wypłacana zgodnie z harmonogramem. Te wszystkie ustawy są wkomponowane w ustawę budżetową. Łączny dług, który odziedziczyliśmy po poprzednikach będzie spadał rok do roku. To pokazuje w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość potrafi zarządzać finansami publicznymi - dodał Morawiecki.