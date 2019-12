Polski rynek finansowy nowoczesny i bezpieczny

KDPW jest tak naprawdę firmą technologiczną, otwartą na innowacje i inwestującą w ich rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych – stwierdza na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

(…) W ciągu trzech dekad transformacji dokonano znaczących postępów, które umożliwiły polskiemu sektorowi finansowemu osiągnięcie ważnej pozycji, w porównaniu z innymi rynkami europejskimi i globalnymi, dzięki czemu stał się on niekwestionowanym liderem w wielu obszarach innowacyjności, w szczególności w dziedzinie systemów płatności detalicznych. Obecnie polski rynek finansowy można określić jako nowoczesny, bezpieczny i zgodny z uznanymi międzynarodowymi standardami funkcjonowania. Jednym z dowodów potwierdzających tę tezę jest zakwalifikowanie polskiego rynku przez agencję FTSE Russell do grona 25 najbardziej rozwiniętych rynków na świecie. Patrząc na rynek finansowy i jego infrastrukturę, nie ukrywam – bliską mojemu zawodowemu sercu – naprawdę warto zauważyć, że Grupa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, którą mam zaszczyt kierować, stworzyła wiodącą w Europie Środkowej i Wschodniej infrastrukturę rozliczeniową i rozrachunkową – pisze prezes Maciej Trybuchowski w tekście „Rozwój wymaga innowacji”.

Dzięki usługom oferowanym przez KDPW (polski centralny depozyt papierów wartościowych) i KDPW_CCP (izbę rozliczeniową) istotnie podniesiono jakość i zwiększono bezpieczeństwo polskiego rynku finansowego oraz jego atrakcyjność dla międzynarodowych inwestorów. Grupa KDPW oferuje usługi autoryzowanej izby rozliczeniowej CCP, zarejestrowanego w Europejskim Urzędzie Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym repozytorium transakcji, globalnej agencji numerującej, a także przechodzi proces europejskiej autoryzacji centralnego depozytu papierów wartościowych - wskazuje prezes KDPW.

Dziś KDPW tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne rozwiązania dla sektora finansowego, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Nasze usługi oparte są o rozwiązania technologiczne opracowane w większości przez specjalistów IT pracujących w KDPW. Pozwala nam to nie tylko na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, ale także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami. KDPW jest tak naprawdę firmą technologiczną, otwartą na innowacje i inwestującą w ich rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych.