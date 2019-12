Szwecja zabrania nabywania samochodów

Lewicowy rząd Szwecji zapowiedział, że do 2030 roku wprowadzi w tym kraju zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Ma to pomóc w walce z globalnym ociepleniem.

Rząd Szwecji zlecił właśnie badania, które mają ustalić w jaki sposób najlepiej zakazać sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi – zarówno benzynowymi jak i diesla. Ma to pomóc w zmniejszeniu emisji CO2. „Jeżeli spojrzymy na emisje z sektora transportu, oczywiste jest, że muszą one zostać zmniejszone „ – powiedział Szwedzkiemu Radiu minister finansów Per Bolund. Rząd chce wprowadzić ten zakaz najpóźniej do 2030 roku.

Pomysł rządzącej Szwecją koalicji Socjalnych Demokratów i Zielonych, został już poparty przez Partię Liberalną i Partię Centrum. Ze zrozumiałych powodów wywołał również entuzjazm środowisk ekologicznych. Wielu ekspertów alarmuje jednak, że jest na niego za wcześnie. Obecnie samochody elektryczne to droga i relatywnie prymitywna technologia – twierdzą – więc pogląd, że w ciągu najbliższej dekady zmienią się na tyle, że będzie można zastąpić nimi pojazdy spalinowe bez daleko idących konsekwencji społecznych.

Więcej na Stefczyk.info.

Stefczyk.info/ as/