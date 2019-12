Porażające! Pierwszy raz od ponad 200 lat nie będzie pasterki w Notre Dame

Pierwszy raz od ponad 200 lat nie odbędzie się pasterka w paryskiej katedrze Notre Dame, zniszczonej podczas pożaru w kwietniu br. Rektor Notre Dame ks. Patrick Chauvet odprawi nabożeństwo w pobliskim kościele Saint Germain l’Auxerrois - podała AFP.

Nie będzie mszy o północy w Notre Dame. Ostatni raz miało to miejsce podczas rewolucji francuskiej. Od 1803 roku w Notre Dame zawsze odbywały się bożonarodzeniowe msze - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka paryskiej diecezji.

Katedra, jej dziedziniec i sąsiedni park są od 15 kwietnia zamknięte dla zwiedzających i prawdopodobnie nie będą dostępne dla turystów przez najbliższe lata. Francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiadał, że chce, by Notre Dame została odbudowana w ciągu pięciu lat, ale eksperci wątpią, by było to możliwe.

Resort kultury poinformował w październiku, że na odbudowę katedry przekazano datki w wysokości prawie miliarda euro.

W czerwcu prokuratura w Paryżu podała, że przyczyną katastrofalnego pożaru z 15 kwietnia jednej z najpiękniejszych gotyckich katedr był najprawdopodobniej źle ugaszony papieros lub awaria instalacji elektrycznej.

SzSz (PAP)