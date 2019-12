Wraca temat sankcji UE za nieprzyjmowanie uchodźców

Szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn domaga się, żeby kraje członkowskie UE, które nie chcą przyjąć nieletnich migrantów z obozów w Grecji ponosiły kary finansowe – pisze portal wPolityce.pl.

Luksemburski polityk zwrócił się z apelem do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, aby przedstawiła szczegółowe propozycje pomocy uchodźcom, które będę dyskutowane na spotkaniu unijnych ministrów 23 stycznia.

Jeżeli pojedyncze kraje członkowskie zerwą z zasadami fundamentalnego humanitaryzmu, to będzie to miało bardzo negatywny wpływ na najbliższy budżet UE - stwierdził Asselborn w rozmowie z niemieckim „Der Spieglem”.

Podkreślił, że uchodźcy, którzy przebywają w greckich obozach, powinni otrzymać azyl w Europie.

Ci ludzie nie przyjechali do Grecji, lecz do UE i to UE musi rozwiązać ten problem — stwierdził.

Obecnie w Grecji przebywa 1922 nieletnich uchodźców bez opieki. W sumie na terenie całego państwa znajduje się 5276 młodocianych uchodźców.

