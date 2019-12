Po świętach 1/3 Polaków ruszy na wyprzedaże

35 proc. Polaków ruszy na poświąteczne wyprzedaże - wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny - kochamy okazje”. Najbardziej poszukiwane na wyprzedażach są odzież i obuwie.

W raporcie czytamy, że z wyprzedaży zaplanowanych na przełom 2019 i 2020 r skorzysta 35 proc. Polaków a niemal 15 proc. to rozważa. W pierwszej piątce produktów, na które konsumenci będą polować na noworocznych wyprzedażach znalazły się odzież i obuwie (47,5 proc.), sprzęt RTV (28,3 proc.), sprzęt AGD (22 proc.), laptopy i komputery (13,2 proc.) oraz wyposażenie domu (12,9 proc.).

Jak wskazuje Agnieszka Kociemska z Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku, do wielbicieli noworocznych promocji możemy zdecydowanie zaliczyć najmłodsze pokolenie.

Po pierwsze prawie połowa dwudziestolatków zadeklarowała, że weźmie udział w wyprzedażach bożonarodzeniowych. Kolejne 26 proc. decyzję o tym chce podjąć zaraz po tym jak wstanie od wigilijnego stołu. Po drugie młodzi klienci chętnie przyznawali, że nie wyobrażają sobie życia bez obniżek i praktycznie nie kupują niczego, co nie jest przecenione zaznaczyła.

Dodała, że wśród najmłodszych respondentów widoczne jest też duże zainteresowanie polowaniem na przecenione produkty za pomocą aplikacji mobilnych. „Po to narzędzie sięgnie ok. 30 proc. respondentów w wieku 18-29 lat, podczas gdy średnio robi tak co piąty konsument” - wskazała.

Autorzy raportu podali, że niezależnie od kategorii produktu na wyprzedaży dla prawie 40 proc. Polaków decydującym czynnikiem, który wpłynie na finalny zakup, będzie marka.

Ponad 35 proc. będzie kierować się ceną, zaś blisko 30 proc. wyłącznie względami wizualnymi. Oceniając na ile oferta jest okazyjna, jedna czwarta Polaków weryfikuje wysokość różnicy pomiędzy ceną pierwotną, a tą „super-okazyjną”. Z kolei 17 proc. ankietowanych będzie zwracało uwagę na procentową wartość rabatu” - czytamy.

Według autorów raportu o rozsądnym podejściu Polaków do wyprzedaży mogą świadczyć obierane przez badanych strategie zakupowe.

Blisko 30 proc. uważa, że na wyprzedaż najlepiej wybrać się z gotówką, żeby mieć kontrolę nad wysokością ponoszonych wydatków. Prawie 1/5 respondentów deklaruje, że planując zakupy należy najpierw określić swój budżet, a następnie konsekwentnie się go trzymać

Mimo, że obu tym postawom przyświeca wspólny mianownik - nie wydać więcej, niż się zaplanowało, to prawie 17 proc. ankietowanych nie jest konsekwentna i regularnie nadwyręża swój budżet.

Z raportu wynika ponadto, że ponad 20 proc. respondentów z myślą o wyprzedażach oszczędza już dużo wcześniej. Prawie 10 proc. wykorzystuje bony i gotówkę otrzymaną na prezent świąteczny. Kolejne 8 proc. za okazyjne zakupy płaci kartą kredytową, zapewniając sobie tym samym elastyczność wydatków niezależnie od aktualnego stanu portfela.

Badanie zostało zrealizowane przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów w listopadzie 2019 r., na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

(PAP), DS