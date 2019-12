Solorz królem parkietu. Ma akcje warte 10 mld zł

Zygmunt Solorz ma w portfelu akcje Cyfrowego Polsatu, ZE PAK i ATM Grupy warte w sumie 10,16 mld zł. W ten sposób jest największym inwestorem indywidualnym na warszawskiej giełdzie.

Solorz, co do wartości posiadanych akcji, wyprzedza głównych akcjonariuszy Dino Polska i AmRestu, a w skali roku najwięcej zyskali Marcin Iwiński, Michał Kiciński i Piotr Nielubowicz z CD Projekt oraz Thor Bjorgolfsson i Panos Germanos z Play.

Według kursów z zamknięcia notowań z końca grudnia Zygmunt Solorz bezpośrednio i poprzez swoje wehikuły inwestycyjne miał akcje spółek z warszawskiej giełdy warte 10,16 mld zł. W porównaniu z 21 grudnia ub.r. wartość jego portfela wzrosła o 14,7 proc., biznesmen w ciągu roku nie sprzedał ani nie kupił znaczących pakietów akcji. Solorz zajął pierwsze miejsce w rankingu giełdowych miliarderów opracowanym przez „Puls Biznesu.

Zdecydowaną większość jego portfela giełdowego stanowi 364,7 mln akcji Cyfrowego Polsatu stanowiących 56,95 proc. kapitału spółki i dających 63,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 21 grudnia ub.r. przy kursie spółki na poziomie 22,42 zł wartość tego pakietu wynosiła 8,17 mld zł, natomiast w miniony piątek - 27,50 zł, co dawało wycenę pakietu Solorza w wysokości 10,02 mld zł.

Kurs Cyfrowego Polsatu skoczył w pierwszej połowie br. w efekcie dwóch wydarzeń. Spóła na wniosek Zygmunta Solorza przyjęła na trzy lata mocno hojniejszą niż poprzednio politykę dywidendową - będzie wypłacać akcjonariuszom minimum 594,8 mln zł rocznie (w br. przekazała taką kwotę w dwóch transzach, Solorz otrzymał 341 mln zł).

W grudniu Polkomtel wypowiedział umowę chińskiej firmie, za wykonane prace wypłaci jej ok. 30 mln zł. W czerwcu i lipcu kurs giełdowy Cyfrowego Polsatu skoczył powyżej 30 mln zł, w szczycie wynosił 30,90 zł, co dawało wycenę pakietu należącego do Zygmunta Solorza w wysokości 11,25 mld zł. Cyfrowy Polsat i Zygmunt Solorz mogą kupić 21,9 proc. akcji Asseco za 1,18 mld zł Zygmunt Solorz jest też właścicielem akcji stanowiących 58,23 proc. kapitału Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Cena akcji spółki mocno zmalała w ub.r., natomiast w br. utrzymywała się w przedziale 7-8 zł. 21 grudnia ub.r. wynosiła 7,11 zł, a 20 grudnia br. - 7,40 zł, przy tym drugim kursie pakiet należący do Solorza był wart 219 mln zł. Biznesmen ma również akcje stanowiące 17,42 proc. kapitału firmy producenckiej ATM Grupa. Przy kursie 4,50 zł w miniony piątek wycena tego pakietu wynosiła 66,1 mln zł.

Zygmunt Solorz od lat jest w ścisłej czołówce rankingów najbogatszych Polaków przygotowywanych przez „Wprost” i „Forbesa”. W rankingu tego pierwszego tytułu zamieszczonym w czerwcu br. zajął drugie miejsce. W zestawieniu „Pulsu Biznesu” nie uwzględniano akcji spółek posiadanych przez inne spółki giełdowe, dlatego nie wliczono 67 proc. akcji Netii, które w ub.r. przejął Cyfrowy Polsat (przez kilka miesięcy ich właścicielem były zagraniczne wehikuły inwestycyjne Solorza).

Najwięcej zyskali akcjonariusze Play i CD Projekt Wśród giełdowych miliarderów jest trzech największych akcjonariuszy indywidualnych CD Projekt: wiceprezes spółki Marcin Iwiński (ma 12,64 proc. kapitału), jej były menedżer Michał Kiciński (10,91 proc.) i Piotr Nielubowicz (6,38 proc.) Kurs akcji firmy przez analizowany rok wzrósł aż o 79 proc., dzięki czemu wycena pakietu należącego do Iwińskiego zwiększyła się z 1,82 do 3,28 mld zł, z tego Kicińskiego - z 1,57 do 2,83 mld zł, a Nielubowicza - z 0,93 do 1,66 mld zł.

Czytaj też:Cyfrowy Polsat szuka miliarda złotych

wirtualnemedia.pl, DS