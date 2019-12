9,5 tys. uwag do koncepcji CPK

Ponad 130 firm i instytucji, w tym m.in. LOT, PAŻP, IMGW i Orlen, Lotos, zgłosiło blisko 9,5 tys. uwag, opinii i propozycji do założeń koncepcyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Analiza tych uwag potrwa do końca lutego.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w sierpniu poinformowała, że rozpoczyna konsultacje założeń Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do ich udziału zaprosiła firmy i instytucje, które miały otrzymać dostęp do 350-stronicowego dokumentu, tzw. briefu strategicznego. To wykaz założeń koncepcyjnych nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią. Czytaj także: Potrzeba 10 lat na zbudowanie największej inwestycji

Konsultacje tego dokumentu miały potrwać do końca października, ale na prośbę partnerów branżowych spółka przedłużyła ten proces o półtora miesiąca.

Do ostatniej chwili zgłaszały się podmioty, które chciały zaopiniować koncepcję oraz zaproponować zmiany i nowe rozwiązania np. w układzie i wyposażeniu elementów infrastruktury, a tym samym mieć wpływ na ostateczny wygląd CPK - powiedział dyrektor komunikacji CPK Konrad Majszyk.

Jak dodał, zainteresowanie projektem branży przerosło oczekiwania spółki, co - w jego opinii - jest „bardzo dobrą wiadomością dla powodzenia inwestycji”.

W konsultacjach założeń CPK wzięło udział ponad 130 firm i instytucji, które mogą być zaangażowane w proces projektowania i budowy lotniska, a potem mieć wpływ na jego bieżącą działalność operacyjną. Zgłosiły one w sumie ponad 9,5 tys. specjalistycznych uwag, opinii i propozycji zmian. W tej chwili analizujemy ich trafność i możliwość wdrożenia w życie - mówił.

W konsultacjach uczestniczyły m.in.: Polska Grupa Lotnicza (PGL), w skład której wchodzą LOT, LOT AMS, LS Airport Services; Polska Agencja Żeglugi Powietrzne (PAŻP); Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA); zarządcy portów lotniczych - kandydaci do roli doradcy strategicznego: Changi w Singapurze, Incheon w Seulu, Aeroports de Paris (ADP); a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Poczta Polska, Orlen, Lotos, PERN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Straż Graniczna, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego (UTK); a także firmy: wykonawcze, projektowe, logistyczne.

Zależało nam na włączeniu przyszłych użytkowników, operatorów, dostawców dla nowego lotniska już na początkowym etapie planowania. Po reakcji rynku widać, że cel zrealizowaliśmy bardziej niż w 100 proc. Im lepsze i bardziej wszechstronne planowanie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas realizacji - tłumaczy Majszyk.

Jak zaznaczył, CPK, jako jedyny obiekt tego typu w Europie, będzie projektowany i budowany jako „greenfield”, czyli od podstaw.

Dzięki tym konsultacjom będziemy w stanie stworzyć lotnisko „na wymiar”, czyli z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb partnerów branżowych - wskazał.

Spółka zakłada, że weryfikacja, analiza i wdrażanie uwag do briefu strategicznego potrwa do końca lutego, a zaktualizowany brief strategiczny zostanie włączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na wykonawcę master planu. Prace nad tym kluczowym dla CPK dokumentem mają ruszyć w połowie roku, zaś dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami, zaś dialog poprzedzający właściwe postępowanie rozpocznie się na początku roku.

Jak przypomniał Majszyk, w ramach pierwszego etapu lotniska powstaną dwie równoległe drogi startowe o przepustowości do 90 operacji na godzinę - ponad dwa razy więcej niż obecnie na Lotnisku Chopina. Rocznie daje to zdolność obsłużenia do 45 mln pasażerów. Docelowo możliwa jest budowa dwóch kolejnych dróg startowych i zwiększanie przepustowości, jeśli będzie takie zapotrzebowanie rynkowe.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd - między Warszawą a największymi polskimi miastami - nie dłużej niż w 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

