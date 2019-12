W samolotach przestali rozróżniać płeć

Po tym jak muzyk Sam Smith zaapelował, by zwracać się do niego oni/ich (they), gdyż nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną linie lotnicze jak np. EasyJet przeszkolił personel by nie witać pasażerów słowami „panie i panowie”. To ponoć efekt coraz większej świadomości na temat osób niebinarnych jak określa się w środowisku LGBT takie osoby, informuje portal noizz.pl.

Dodatkowo kolejne linie lotnicze np. Air Canada, United Airlines, Air Italy wprowadzają możliwość np. przy dokonywaniu rezerwacji zaznaczania litery „X”, obok kobieta, mężczyzna jeśli osoba ta nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną.

Określenie „niebinarność”, od lat używane w środowisku LGBT+, w tym roku zaistniało wyraźnie w popkulturowym kontekście za sprawą Sama Smitha, który zaapelował, by zwracać się do niego oni/ich (they), gdyż nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną -czytamy na portalu.

Noizz.pl cytuje artystę, który powiedział, że: „całe życie toczyłem walkę z moją tożsamością płciową.

Będę celebrował, to kim jestem w środku i na zewnątrz. Mam niezwykły przywilej, że jestem otoczony osobami, które mnie wspierają w tej niezwykłej decyzji - napisał muzyk otwierając kolejne drzwi tolerancji i akceptacji dla tych, których głos nie jest tak słyszalny - mówi muzyk.

